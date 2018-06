Torra diu que Catalunya pot acollir "com a mínim" 1.800 refugiats

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat, en conèixer que un miler d'immigrants naveguen a la deriva pel Mediterrani, que Catalunya està preparada "per rebre com a mínim 1.800 refugiats". L'ONG Proactiva Open Arms ha denunciat que les autoritats italianes han donat ordre de no intervenir en els rescats d'aquestes persones, que naveguen en set barques pel Mediterrani, perquè se n'encarregarà la Guàrdia Costanera de Líbia.

En un missatge al seu compte de Twitter, Torra ha defensat obrir les portes "davant aquest drama humanitari" i ha demanat a Europa que "no miri cap a una altra banda". "Volem acollir. No podem tenir mil persones a la deriva al Mediterrani", defensa el president.

El missatge de Torra se suma al que va fer ahir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en un altre tuit va oferir la capital catalana "com a port segur" per acollir aquests immigrants.

Ahora mismo más d 1000 personas a la deriva en 7 barcas e Italia pretende dejarlas en manos d Libia, donde se tortura, viola y esclaviza a las personas.

Gobierno d @sanchezcastejon @carmencalvo_ ayuden a @openarms_fund a salvar vidas! Barcelona se ofrece como puerto seguro https://t.co/RCbunmIsjm — Ada Colau (@AdaColau) 24 de juny de 2018

En una entrevista a TV3, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha criticat que el govern espanyol fes desaparèixer dels pressupostos la partida dels fons per a acollida, però ha remarcat que la Generalitat "no ha deixat de buscar la manera" de poder acollir. "És una crisi humanitària", ha defensat Capella, que ha lamentat que el "Primer Món" sigui "incapaç d'acompanyar i buscar solucions". La consellera defensa que Europa ha de trobar "solucions compartides per tots els estats", i diu que s'haurà de plantejar si els països que no volen incloure's en aquestes solucions formen part o no de l'Europa que defensa els drets humans i garanteix la dignitat de les persones.