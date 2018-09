Una cinquantena de persones escridassen Torra en la seva visita a l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca

Una cinquantena de persones han escridassat aquest dijous el president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva visita a l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). El president, acompanyat pel conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, s'ha reunit amb la direcció i el claustre del centre i els ha traslladat el seu suport perquè continuïn exercint amb llibertat de càtedra, segons fonts del departament.

Fonts de la Generalitat han explicat que van intentar que la reunió de Torra amb el centre fos privada per allunyar-la del "focus mediàtic". Segons han dit, la trobada era voluntat tant del Govern com de l'institut, perquè Torra volia saber de primera mà com està el centre després de la polèmica de l'any passat i com encarava el nou curs el centre.

Les mateixes fonts han fet un balanç positiu de la reunió, en la qual Torra ha transmès al professorat "tot el suport" davant la judicialització del cas, i el centre ha explicat al president de la Generalitat les dificultats que ha passat. Els docents han mostrat preocupació per restablir la normalitat i la confiança al centre després que el curs passat es posés el focus polític i mediàtic en aquest institut per la situació judicial d'alguns docents derivadada de l'1-O.

L'institut va ser focus de la notícia fa un any, quan un grup de pares guàrdies civils van denunciar alguns professors del centre per, suposadament, haver humiliat els seus fills a classe. Arran de les denúncies, vuit dels nou docents de l'Institut El Palau van demanar canviar de centre. Dels nou casos judicialitzats per un presumpte delicte d'odi i injúries, només quatre continuen sent investigats als jutjats, ja que cinc es van arxivar.

Segons la denúncia, els docents haurien assegurat davant dels alumnes que no estaven "en disposició de fer classe" pels fets que havien tingut lloc el dia abans i haurien qualificat els agents que van participar en el dispositiu de l'1 d'octubre d'"animals" o "gossos salvatges". La fiscalia creu que els comentaris van suposar una "humiliació per als alumnes" i que els professors van exposar els nens davant de la resta de companys perquè els "fustiguessin" per les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la jornada de votació.