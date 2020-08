Torra anuncia una "operació Setembre" per garantir la tornada a l'escola

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que en els pròxims dies el Govern farà públiques les mesures necessàries per reobrir les escoles amb garanties. Serà l'anomenada "operació Setembre", fent referència a una revolució de "solidaritat i compromís cívic" que el president veu imprescindible per rebaixar la corba de contagis i anunciar una tornada als centres educatius. Així ho ha verbalitzat Torra aquest matí des de Prada de Conflent, en el marc de la 52a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Per al president, tornar a activar l'educació és una prioritrat: "S'ha de tornar a l'escola i als llocs de treball sí o sí. Venen dies decisius".

Torra ha avisat que aconseguir-ho no serà tasca fàcil. "Hem de tornar a demanar un esforç més, un esforç permament més", i ha afirmat que el govern català es "bolcarà" per aconseguir les garanties que es pot arrencar el curs amb seguretat. "Jo mateix i el govern farem tot el que estigui a les nostres mans perquè els indicadors baixin", ha dit. No ha fet referència, però, a cap de les mesures que l'executiu està preparant de cara al setembre.

El que sí que ha fet Torra és felicitar els ciutadans per l'"esforç" que han fet fins al moment seguint les mesures de prevenció i seguretat. Tot i això, ha admès que no es pot "continuar amb aquesta situació" i s'ha d'aconseguir abaixar la corba i reobrir el curs escolar. En aquest sentit, ha citat una frase del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, afirmant que "el país funciona si les escoles funcionen".

La pandèmia no atura el Procés

Tot i la situació excepcional que viu Catalunya per la pandèmia del covid-19, per a Torra no és moment de frenar el Procés cap a la independència. "És més necessària i urgent que mai", ha dit. És més, segons Torra, la situació de crisi sanitària encara ha evidenciat més la "falta de recursos i de sobirania". En el mateix discurs que ha anunciat l'"operació Setembre", també ha afirmat que "cal arriscar-se" i ha marcat la confrontació amb l'Estat com a l'únic camí transitable per assolir la independència.