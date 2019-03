Torra critica la manca d'inversió de l'Estat en la inauguració d'una nova estació de la L10

"Quan diem que totes les institucions han de ser capaces d'anar juntes trobem sempre a faltar l'Estat", ha assegurat el president de la Generalitat, Quim Torra, en la inauguració de la nova estació de metro de Provençana de la L10 Sud, a l'Hospitalet de Llobregat. El president ha criticat que el govern espanyol "no hi és mai" i ha afegit que "des de l'any 2011 la Generalitat ha construït més de 30 quilòmetres de xarxa, tant al metro com als Ferrocarrils, i des del 1978 l'Estat ha posat en servei zero quilòmetres de Rodalies".

En la inauguració també hi han assistit el conseller de Territori, Damià Calvet, i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. L'alcaldessa ha reclamat a la Generalitat l'ampliació de la xarxa de metro a altres municipis, mentre que Calvet ha dit que amb la nova parada de Provençana i la futura d'Ernest Lluch, l'Hospitalet ja tindrà 20 estacions de metro. Tot i això, Calvet ha assegurat que l'estació d'Ernest Lluch estarà acabada el 2021 i Marín l'ha rectificat, recordant-li que l'estació hauria d'estar enllestida el 2020.

El conseller de Territori també ha volgut remarcar el paper de l'exconseller Josep Rull perquè els pressupostos incorporessin la partida per l'estació de Provençana. "Estem molt contents d'inaugurar aquesta estació", ha subratllat Marín, que ha afegit que és un exemple de les reivindicacions que s'aconsegueixen. La parada de Provençana es converteix en la sisena estació de la línia 10 Sud del metro, que es va inaugurar al setembre. La parada donarà servei al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet i es preveu que hi passi un tren cada set minuts.

L'últim trimestre d'aquest any està previst que s'inauguri una altra estació de la L10 Sud, la d'Ildefons Cerdà-Ciutat de la Justícia. De fet, les obres de la infraestructura feia set anys que estaven acabades, però no va ser fins a mitjans del 2017 que la Generalitat va anunciar una inversió per completar les instal·lacions, que incloïa les escales mecàniques, els ascensors i altres elements de l'equipament interior, a les dues estacions de la línia 10 a l'Hospitalet: la de Provençana i la d'Ildefons Cerdà-Ciutat de la Justícia.