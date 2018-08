Torra sobre la presència del rei a l'acte del 17-A: "No l'hem convidat"

Després que ahir es confirmés la presència del rei Felip VI al primer aniversari dels atemptats del 17 d'agost, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dissabte que el Govern no l'ha convidat. "No l'hem convidat i no assistirem a cap acte que convoqui la Casa Reial, però evidentment a qualsevol acte que es faci a Catalunya el president de la Generalitat hi serà". Així doncs, Torra coincidirà amb el rei i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'acte d'homenatge a les víctimes del atacs terroristes de Barcelona i Cambrils el 17-A. "Això és casa nostra", ha argumentat Torra.

El president de la Generalitat també ha anunciat que la tarda del 17 d'agost visitarà l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, a la presó de Lledoners com a "mostra d'homenatge" a l'actuació dels cossos policials i per "mostrar respecte i agraïment al conseller Forn" per la gestió de l'atemptat. "Esperem que la ciutadania ens hi acompanyi", ha dit Torra en una atenció als mitjans aquest dissabte durant una visita a la 68a Festa del Càntir d'Argentona.