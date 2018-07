Torra demana al govern espanyol la convocatòria "urgent" de la Junta de Seguretat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dilluns al govern espanyol la convocatòria "urgent" de la Junta de Seguretat. Així ho ha traslladat a la delegada de l'executiu de Pedro Sánchez, Teresa Cunillera, amb qui s'ha reunit durant més d'una hora al Palau de la Generalitat.

En roda de premsa posterior a la trobada, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha destacat la importància que aquest òrgan es reuneixi per tres motius: el creixement dels "atacs feixistes" a Catalunya, l'amenaça terrorista i la voluntat de materialitzar els acords als quals es va arribar a l'última reunió, ara fa un any, i que no s'han complert. Cunillera, que també ha comparegut després de la reunió, ha avançat que traslladarà la petició al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Artadi ha volgut ser molt contundent en la seva referència a l'augment dels atacs feixistes: "Hi ha un creixement en els atacs feixistes a Catalunya i hem de veure com entre totes les forces de seguretat hi podem posar fi". En aquest sentit, Torra ha demanat a Cunillera que es prenguin mesures per l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un membre de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, que s'expedienti l'agent i s'investigui judicialment el cas.