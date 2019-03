Torrelameu canvia els “Stop” per “Pareu”

Torrelameu, un municipi lleidatà de 742 habitants de la Noguera, va saltar a la fama fa mesos per ser el primer poble que dedicava nou dels seus carrers als presos polítics catalans. Ara es prepara per tornar a captar l’atenció mediàtica sent el primer a substituir els senyals de “Stop” del municipi per uns de nou disseny on es pot llegir la paraula “Pareu”. El seu alcalde, Carles Comes (ERC), ha patentat en català el rètol que obliga a aturar-se quan es condueix. El senyal continua sent un octàgon vermell amb lletres blanques, amb la diferència que la s, la t, la o i la p se substitueixen per una p, una a, una r, una e i una u. “No volem anar en contra del castellà, sinó d’un terme anglosaxó”, diu Comes, que reivindica la normalització lingüística i valora que, si ara els senyals de “Stop” estan en anglès, no hauria de ser il·legal que ho estiguin en català.

Malgrat que les normes estatals de la direcció general de Trànsit (DGT) defineixen el rètol de detenció obligatòria com un octàgon amb les lletres de “Stop”, Comes defensa que el ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme li ha donat la patent per poder fabricar els senyals amb les lletres de “Pareu”. Per a l’alcalde de Torrelameu, tenir la patent del disseny industrial de “Pareu” avala que els senyals es puguin fer servir per als carrers del municipi. “Hem passat tots els tràmits del certificat industrial i ningú ens hi ha fet cap al·legació en contra. Només canviem les lletres de dins”, al·lega Comes, que recorda que a la majoria dels països del món el rètol que obliga a aturar-se és conegut per ser octogonal i de color vermell, més enllà de la llengua en què estigui escrit.

De moment els quatre primers senyals de “Pareu” ja són una realitat i ara només falta substituir-los pels de “Stop”. Si res no ho impedeix, el poble preveu posar els dos primers “Pareu” a l’entrada de Torrelameu i estrenar-los el dissabte 9 de març. La inauguració es farà amb la presència de Roger Español, que va perdre la visió d’un ull l’1-O, en el marc d’una nova edició de la Fira de la República Catalana, “l’únic poble que la fa”, segons Comes. A la fira hi haurà dos senyals més de mostra per poder-s’hi fotografiar.

Exportar la idea

Comes assegura que la previsió de l’Ajuntament és canviar els 27 senyals de “Stop” del municipi pels de “Pareu”, tot i que també vol que la seva idea traspassi els límits del poble i arribi a altres poblacions. En aquest sentit, l’alcalde de Torrelameu fa una crida a trobar empresaris que vulguin comercialitzar els senyals de “Pareu” i també a les institucions a canviar els “Stop” pel rètol en català. De fet, el poble de la Noguera no només canviarà la senyalització vertical, sinó també l’horitzontal: el consistori tindrà una plantilla amb les lletres de “Pareu” per pintar-les a l’asfalt.

A l’espera de comprovar si els primers senyals de “Pareu” provoquen alguna oposició i de veure com els conductors els posen a prova, Comes es mostra il·lusionat pel fet que Torrelameu torni a ser capdavanter. A part de convertir-se en el primer municipi amb el nom de tots els presos polítics als seus carrers, a fora de l’Ajuntament també hi onegen banderes poc habituals. A més de l’estelada, el consistori ha hissat la bandera de Bèlgica, Suïssa, Escòcia i Alemanya, els països on són o per on han passat els polítics catalans a l’exili. També, a una plaça del poble hi ha un rètol amb el nom dels polítics a l’exili. Ara Comes confia que moltes altres poblacions canviïn els senyals de “Stop” pels de “Pareu”.