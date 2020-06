Tot Catalunya va respirar aire contaminat per sobre del que recomana l'OMS el 2019

Tota la població de Catalunya va estar exposada el 2019 a nivells de contaminació que sobrepassen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Així queda recollit en l'informe anual de qualitat de l'aire que ha fet Ecologistes en Acció. Si es prenen com a referència els límits de contaminació legals a Espanya -que són més laxes que els de l'OMS- llavors són un total de 3,1 milions d'habitants a Catalunya els que van respirar aire amb una contaminació per sobre de la permesa. Es tracta dels que viuen a l'àrea de Barcelona, a la plana de Vic i al Prepirineu. La superfície exposada a nivells de contaminació que excedeixen els legalment permesos per protegir els cultius agrícoles i els ecosistemes naturals va arribar als 22.000 km2.

La contaminació atmosfèrica es va mantenir en conjunt estable, amb una reducció general dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) però amb increments dels de partícules (PM10 i PM2,5) i diòxid de sofre (SO2), mentre que les concentracions d'ozó troposfèric es van mantenir estacionàries.

L'informe apunta que la contaminació generada des de l'àrea metropolitana i el port de Barcelona, l'aeroport del Prat, les autovies i autopistes i la zona industrial i portuària del Camp de Tarragona s'estén pel territori i afecta zones més allunyades i rurals en forma d'ozó troposfèric, un contaminant que es forma a partir de la barreja amb altres contaminants que són els precursors, com els òxids de nitrogen –provinents dels vehicles, especialment– o els compostos orgànics volàtils (COV) que originen dissolvents i altres substàncies d'ús intensiu en la indústria en contacte amb la radiació solar.

Les baixes precipitacions i l'estabilitat atmosfèrica dels primers mesos del 2019 van activar episodis de contaminació. La tardor, en canvi, va ser inestable i humida i hi va haver dispersió i deposició dels contaminants hivernals (NO2 i partícules). En canvi, la prolongada calor estival va mantenir elevades les concentracions d'ozó troposfèric, que es van disparar a finals de juny.

El diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules (PM10 i PM 2,5) en l'aire van afectar la major part de la població de Catalunya, amb especial incidència a l'àrea metropolitana de Barcelona, on es va tornar a incomplir el límit legal de NO2. Als ports de Barcelona i de Tarragona i a la plana de Vic es va superar el límit legal de partícules PM10, que va augmentar per sobre dels nivells de l'any anterior.

Tot i això, el contaminant amb més extensió i afectació a la població va ser l'ozó, amb nivells estacionaris i altes i baixes segons els territoris. L'informe, recollit per l'ACN, afirma que això es deu a l'increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes durant l'estiu, com a resultat del canvi climàtic. "Durant el 2019 tota la població i el territori catalans han seguit exposats a concentracions d'ozó perilloses per a la salut humana i vegetal, i destaca la superació per primera vegada des del 2003 del llindar d'alerta, en dotze ocasions", afirma Ecologistes en Acció.

Pel que fa al benzo(a)pirè, 20 de les 27 estacions que han mesurat aquest contaminant han superat la recomanació de l'OMS.

Davant d'aquestes dades, Ecologistes en Acció ha reclamat que la contaminació de l'aire s'abordi "com un problema de primer ordre" i ha alertat que es registren 30.000 morts prematures a l'Estat per afeccions derivades de la contaminació atmosfèrica.

A més, ha acusat la Generalitat d'"ometre" durant anys l'elaboració i aplicació de plans per reduir la contaminació d'ozó. Ha afegit que l'única manera de millorar la qualitat de l'aire a les ciutats és reduint el trànsit rodat i el transport aeri i marítim i establint una àrea de control de les emissions del transport marítim al Mediterrani, entre d'altres.

Ecologistes en Acció ha destacat que la crisi sanitària del covid-19 ha corroborat que la reducció del trànsit a les ciutats té clars efectes en la disminució de la contaminació. En aquest sentit, l'organització ha impulsat amb altres entitats la campanya "Confinem els cotxes, recuperem la ciutat".

D'altra banda, ha afegit que cal superar les polítiques de renovació de vehicles i l'actual zona de baixes emissions i aplicar una taxa anticontaminació, com un peatge urbà, per dissuadir l'ús diari del vehicle privat. Aquesta taxa seria gratuïta per a vehicles amb tres ocupants i persones amb mobilitat reduïda, i la recaptació serviria per augmentar el finançament del transport públic.