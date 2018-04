“Tots som víctimes del mateix estat repressiu”

Llaços i mocadors grocs a les vies. Aquesta va ser la imatge que va presidir la concentració que ahir va reunir a Múrcia centenars de ciutadans de Catalunya i d’arreu de l’Estat per donar suport i visibilitat a la reivindicació dels veïns que reclamen el soterrament de les vies a la ciutat que nodreix el riu Segura.

En un clima de completa fraternitat, prop de 500 persones es van manifestar al costat del pas a nivell de Santiago el Mayor. Ho van fer sota el lema “Múrcia ens uneix. Unitat contra la repressió” i complint la petició de les entitats murcianes, que van sol·licitar que la protesta es dugués a terme sense banderes ni símbols de cap partit polític. Durant la concentració no es van veure ni estelades ni banderes espanyoles. La protesta va transcórrer en un ambient festiu i va mostrar la seva habitual transversalitat, aplegant ciutadans de totes les edats. Sempre ha sigut així, des del passat 30 de setembre, quan aquesta ciutat que no arriba al mig milió d’habitants va aconseguir reunir 40.000 persones.

208 concentracions

Els participants a la protesta, que es va iniciar puntualment a les 20.30h, van corejar les consignes ja memoritzades en una concentració diària que ahir va sumar la seva edició 208. La consigna principal: que el govern espanyol faci possible que l’arribada de l’AVE a la ciutat es dugui a terme de manera subterrània i, així, “el tren vagi per sota i les persones per dalt”. Els ciutadans presents a la concentració també van reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol a Múrcia, Francisco Bernabé, a qui responsabilitzen dels més de 40.000 euros en multes que acumulen prop d’una cinquantena de veïns, i que des de la Plataforma Pro Soterrament de les Vies interpreten com un mètode per “intimidar la ciutadania i evitar que es manifesti lliurement”.

La participació catalana a la protesta va estar protagonitzada per ciutadans com Noemí Hernández, veïna de Vilanova i la Geltrú, que, amb el seu marit i el seu fill, no va dubtar a agafar el cotxe per recórrer els 550 quilòmetres que separen les dues ciutats. “Volem acabar amb la imatge que tenen molts espanyols de com som els catalans, que ni molt menys som el monstre supremacista que expliquen alguns”, va explicar Hernández, que va defensar la necessitat de fer més “accions que mostrin als ciutadans espanyols que tots som víctimes d’un mateix Estat repressiu”. “Fer República és ensenyar, no la meva bandera, sinó els meus principis i la meva solidaritat”, va sentenciar.

“Els catalans hem d’aprofitar la nostra visibilitat mediàtica per, també, fer d’altaveu de la lluita que duen a terme els veïns de Múrcia, i de com de legítima és la seva reivindicació”, va explicar Pau Font, veí de l’Hospitalet de Llobregat. Un gest que Font assegura que serà agraït, “com demostra la boníssima acollida d’avui a Múrcia”.

La pròxima parada de la ronda de solidaritat catalana tindrà lloc a Altsasu, amb l’objectiu de mostrar el seu suport a les famílies i veïns dels tres joves d’aquesta localitat navarresa que ja acumulen gairebé un any i mig en règim de presó preventiva acusats d’un delicte de terrorisme per haver-se barallat en un bar amb dos guàrdies civils que estaven fora de servei. La convocatòria navarresa l’organitza la Coordinadora Antirepressiva del Garraf i es durà a terme el cap de setmana que ve.