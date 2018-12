Tràfic de macacos: cries amagades al cotxe per burlar la frontera

Quan aquell guàrdia civil del port d’Almeria va abaixar el cap i li va preguntar si duia res per declarar dins el cotxe, li va dir que no. Però ell sabia que mentia. Sota el seient del darrere duia entaforada una cria de macaco de Barbaria lligada amb una corretja. Era petitíssima, tot just tenia cinc mesos, i segurament no li havia costat gaire col·locar-la de manera que no es veiés: el seu objectiu era burlar els controls de la frontera per treure-la il·legalment del Marroc, d’on havia sortit el ferri, i fer-la arribar a Europa, on probablement la vendria. Però mentre els agents encara eren allà, la bestiola, com si volgués salvar-se, va començar a fer sorolls i els agents van obligar el conductor a baixar del cotxe.

Aquest cas, que va acabar amb el conductor detingut per tinença d’una espècie en perill d’extinció, va passar fa poc més d’una setmana. Però cada dia hi ha altres traficants que fan el mateix sense que els enxampin, sobretot a l’estiu, aprofitant que es formen cues a l’Estret. Cada any, segons l’Institut Jane Goodall, s’intenten fer entrar il·legalment a Espanya gairebé 300 exemplars de macacos de Barbaria. L’objectiu de és vendre’ls a particulars europeus que els volen tenir a casa com a mascotes. Fins que se’n cansin o l’animal es torni, amb l’edat, indomable. De fet, el macaco de Barbaria és el mamífer protegit més decomissat d’Europa.

“Sembla que no pugui ser veritat, però passa! I hi ha famílies espanyoles involucrades”, explica Olga Feliu, de la Fundació MONA, que atén primats a Riudellots de la Selva. Espanya és la porta d’Europa del tràfic il·legal d’espècies. Es creu que el tràfic d’animals salvatges mou un volum semblant al de drogues i armes. I per Espanya passa, segons la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), el 30% del comerç mundial d’exemplars exòtics.

La cria interceptada al port d’Almeria, com marca el protocol, va passar a ser propietat de l’Estat i va ser derivada al centre de rescat Primadomus, que és un dels que té conveni amb el govern espanyol. La seva directora diu que ara s’estarà unes setmanes en un mòdul separat per fer-li proves mèdiques i després se’l posarà en contacte amb exemplars de la seva espècie: “Hem de ser ràpids, perquè com més temps passin fora d’un ambient social adequat més difícil serà rehabilitar-los”, assegura Pilar Jornet. Primadomus té més d’un centenar de places per a primats i, des del dia que va començar a funcionar, ara fa cinc anys, la meitat sempre han estat ocupades per macacos.

La presidenta de la secció espanyola de l’Institut Jane Goodall, Laia Dotras, diu que “el tràfic il·legal és un dels motius pels quals la població dels macacos de Barbaria s’ha reduït més de la meitat en els últims trenta anys”. Les últimes estadístiques parlen de només 8.000 exemplars en llibertat a tot el món.

L’exemplar interceptat al port d’Almeria, per sort -diuen des de Primadomus-, era un cadell. Molts d’altres arriben quan ja han passat per un procés de mascotització. “Ens arriben animals que han viscut en cases de gent que sovint els ha acabat encadenant perquè quan creixen tenen una força brutal: de vegades els poses davant d’un igual i no s’hi identifiquen”, explica Jornet. La rehabilitació, en aquests casos, és molt més complicada perquè han desenvolupat comportaments autolesius i gestos repetitius, com atacar-se a ells mateixos, perseguir-se la seva pròpia cua o mossegar.

Macacos a cop de WhatsApp

Segons expliquen els treballadors dels centres de rescat, la majoria de macacos de Barbaria que són víctimes de tràfic il·legal provenen del Marroc, i alguns també d’Algèria. El govern del Marroc està adherit al conveni CITES, que regula el comerç internacional d’espècies amenaçades, però segons Jornet les mesures de control “no són les que haurien de ser”. Però ¿tan fàcil és comprar un macaco? “Sí, i ara és molt més fàcil que abans gràcies a internet”, denuncia Dotras, i obre Google al seu ordinador. Quan tecleja “Com comprar un mico macaco” en anglès, ràpidament apareixen telèfons mòbils de propietaris, pàgines de cuidadors il·legals i fotografies de cries acabades de néixer. “Els traficants del segle XXI utilitzen fins i tot el WhatsApp”, afegeix.

La majoria dels macacos de Barbaria decomissats es quedaran en un centre fins que morin perquè la reintroducció al seu hàbitat és molt complicada. “Caldria un estudi per saber de quina població provenen exactament, perquè si no el dany que pot fer a la població d’origen seria més gran que el favor que li faries posant-lo en llibertat”, explica Jornet. Però la captivitat no és gens fàcil. A la natura viuen en grups grans i sistemes polítics complexos. “No són tan diferents de les persones”, sentencia Lluís Mesa, cuidador especialista en primats.