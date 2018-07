Trànsit augmentarà els punts que es perden per fer servir el mòbil al volant

Quan el 2006 es va crear el carnet per punts no existia encara WhatsApp, una de les aplicacions de mòbil al darrere de molts accidents de trànsit causats per les distraccions del conductor. En aquest context, el director general de Trànsit, Pere Navarro, va anunciar en la seva primera compareixença pública fa només uns dies que una de les primeres mesures que impulsaria seria actualitzar el carnet per punts. En una entrevista a RNE, Navarro n'ha donat més detalls i ha explicat que vol augmentar el nombre de punts del carnet que es perden per fer servir el mòbil.

"L'ús del mòbil no només és un problema de seguretat viària, sinó també social. Hauríem de parar i fer una reflexió", ha afirmat. Ara mateix utilitzar el mòbil al volant comporta la pèrdua de tres punts, mentre que conduir sota els efectes de l'alcohol en resta fins a sis.

Conscient del problema, Navarro vol anar més enllà i buscarà la implicació de les companyies telefòniques perquè de la mateixa manera que hi ha el 'mode avió', generalitzin també el 'mode cotxe', que impedeixi la utilització de les aplicacions que distreuen més. "És molt més perillós dur engegat el mòbil al cotxe que a l'avió", ha argumentat.

De fet, precisament aquest dijous s'ha publicat un estudi del Centre d'Estudis AXA que revela que més del 13% dels conductors espanyols fan servir el mòbil per llegir o escriure missatges o per parlar sense el mans lliures mentre condueixen. L'estudi, fet a partir de 3.000 enquestes, també revela que l'alcohol es continua percebent com un hàbit compatible amb la conducció: un de cada tres conductors assegura que consumir alcohol dins els límits establerts no afecta la conducció.

Reduirà la velocitat a les carreteres secundàries

El director de Trànsit també ha dit que estudiaria rebaixar la velocitat a les carreteres secundàries, una idea pensada per als avançaments a ciclistes, perquè al seu parer no n'hi ha prou deixant un metre i mig de distància lateral.

"Frenar quan veus els ciclistes, mirar i avançar. No hauries de poder anar a 100 quilòmetres per hora en una carretera secundària encara que mantinguis el metre i mig de distància", ha afirmat Navarro. "Almenys caldria reduir la velocitat 20 o 30 quilòmetres per hora", ha afegit, recordant que a França han reduït la velocitat a 80 km/h des de l'1 de juliol.

En la seva anterior etapa al capdavant de la DGT, la política de seguretat viària que va impulsar Navarro va reduir la xifra de morts a les carreteres per primera vegada en 50 anys, passant de 5.517 víctimes mortals el 2011 fins a 2.478 el 2010, un 55%. De fet, Espanya va passar de ser l'últim país de la Unió Europea amb menys accidents a ser el quart de la llista d'estats on més millorava la seguretat a les carreteres. Ara Navarro té el repte de reduir la xifra de morts una altra vegada, perquè després d'una dècada de baixades, el 2016 va tornar a augmentar.

A Catalunya, en els sis primers mesos de l'any, 92 persones han perdut la vida en accidents de trànsit, un 42% més que durant el mateix període del 2017. El nombre d'accidents mortals augmenta entre setmana, però és especialment significatiu en caps de setmana i dies festius. Segons les dades del Servei Català del Trànsit (SCT), en dies no laborables s'han registrat el doble de víctimes mortals en accidents de trànsit que l'any passat.