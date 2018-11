Trànsit demana als conductors que redueixin la velocitat en una nova campanya

"Correm per arribar abans, perquè ens esperen, perquè ens fan córrer, perquè tots corren, per ser els primers, per no fer tard, perquè ens agrada, per impressionar, perquè estem contents i enfadats, perquè ens distraiem". Són els motius que atribueix el nou anunci del Servei Català de Trànsit (SCT) a l'excés de velocitat dels conductors. Amb el lema 'No corris, viu més', el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha subratllat que la campanya vol apel·lar al fet que quan es condueix no es pot tenir pressa: "Perquè córrer a la carretera és incompatible amb la vida".

El director del SCT, Juli Gendrau, ha explicat que la causa principal del 14% de les víctimes d'aquest any, mortals i no mortals, dels accidents de trànsit és l'excés de velocitat, que també influeix en les distraccions i la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Fa un any el mateix percentatge se situava en el 12%. "En qualsevol accident en què hi hagi el fenomen de la velocitat pel mig, les conseqüències són més greus", ha remarcat el cap de la comissaria general de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, el comissari Joan Carles Molinero.

Tot i que la causa principal del 24% de les víctimes dels accidents de trànsit són les distraccions i del 15% el consum d'alcohol i drogues, el component de la velocitat hi repercuteix, perquè si és moderada "les conseqüències no són tan letals", segons Molinero. Gendrau ha afegit que, de mitjana, els conductors superen en 20 km/h els límits de velocitat, tant a les vies interurbanes com a les urbanes.

Més morts a les carreteres que en tot l'any passat

Des del gener fins avui 171 persones han mort a les carreteres catalanes, tres més que en tot l'any passat, quan van perdre la vida 168 persones a les vies interurbanes. Gendrau ha explicat que les víctimes mortals d'aquest any se situen un 20% per sobre de les persones que van morir en el mateix període del 2017. "La mobilitat a les carreteres ha augmentat entre un 3% i un 5%. Això impacta en el nombre de víctimes, especialment el cap de setmana", ha apuntat el director del SCT.

Gendrau ha recordat que les xifres de víctimes mortals signifiquen una reducció del 22% respecte al 2010, malgrat que l'objectiu per al 2020 és que la disminució sigui del 50%. "Estem lluny de l'objectiu del 50%", ha admès Buch, que ha insistit que el creixement de la mobilitat repercuteix en en la mortalitat. En aquest sentit, ha destacat la repercussió dels accidents del cap de setmana perquè els vehicles porten més persones.