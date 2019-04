Trànsit anuncia un augment "massiu" dels vehicles camuflats per Setmana Santa

El cap de la comissaria general de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, el comissari Joan Carles Molinero, ha anunciat un augment "massiu" dels vehicles camuflats, que arribaran a ser un centenar, durant la segona fase del dispositiu de Trànsit de Setmana Santa. Trànsit ha pres aquesta decisió després de comprovar que l'ús dels cotxes camuflats, també anomenats espiells o de paisà, des de principis d'aquest any ha permès incrementar un 62% les sancions als conductors. Molinero ha explicat que s'han detectat casos singulars, com ara conductors afaitant-se, rentant-se les dents, alletant un nadó, llançant el mòbil per la finestra o masturbant-se mentre estaven al volant. En tres mesos s'han sumat 17.443 infraccions, quan en el mateix període de l'any passat van ser 10.700.

Els vehicles camuflats graven les accions i alguns porten un radar mòbil. En tots els casos els agents sempre aturen els infractors en el moment dels fets per notificar-los la multa. Molinero ha subratllat que en diversos casos s'ha sancionat el mateix conductor dues vegades. Pel que fa al dispositiu de Trànsit de Setmana Santa, es calcula que uns 345.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre la tarda de dijous i la de divendres. També que uns 557.000 vehicles tornaran entre el migdia de diumenge i la matinada de dilluns. El dispositiu de seguretat, a part dels cotxes camuflats, inclou 1.666 agents dels Mossos, 1.418 controls preventius i tres mitjans aeris.

Les dificultats de circulació en la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa es preveu que siguin dijous entre les tres de la tarda i les nou del vespre i divendres entre les deu del matí i les quatre de la tarda. Pel que fa a l'operació tornada, les complicacions es calcula que siguin diumenge entre les onze del matí i les tres de la tarda i entre les cinc de la tarda i les dotze de la nit, i dilluns, entre les dotze del migdia i les dotze de la nit.

Augmenta l'edat de les víctimes mortals

Des de principis d'any 41 persones han perdut la vida en 40 accidents de trànsit a les carreteres catalanes, aproximadament una víctima mortal cada tres dies. El nombre de morts ha caigut un 25% respecte al mateix període de l'any passat. De les 41 persones mortes, un terç són col·lectius vulnerables: nou motoristes, dos ciclistes i tres vianants. Pel que fa a l'edat de les víctimes, 15 de les 41 tenen més de 65 anys, quan l'any passat havien sigut 10. En canvi, els morts de menys de 44 anys han passat de 24 el 2018 a 12 aquest any. Les víctimes de 45 a 64 anys han passat de 21 a 13. Per demarcacions, Tarragona és on hi ha hagut més morts (15), seguida de Barcelona (11), Lleida (8) i Girona (6).