Uns 700 camions fan marxes lentes pel centre de Barcelona per demanar millores laborals

Transportistes autònoms del port de Barcelona convocats per l'associació Sintraport, que estan en vaga des de l'11 de març, es manifesten avui pels carrers de Barcelona amb els seus camions per reivindicar millores laborals. Els treballadors han decidit traslladar la seva protesta als carrers de la capital catalana en no veure avanços en les negociacions ni amb l'autoritat portuària ni amb el Govern. "Hem decidit fer sortir la protesta fora del port després de no veure cap canvi", explica a l'ARA Vicente Rodríguez, president de Sintraport, que demana "disculpes" a la ciutadania per l'afectació que això pugui tenir en el seu dia a dia. Segons els transportistes, 700 camions tractors marxen per Barcelona,mentre que la Guàrdia Urbana redueix la xifra a uns 500 vehicles.

Els transportistes protesten pels llargs temps d'espera a terminals i a dipòsits per carregar i descarregar els seus camions, per la precarietat que viu el sector i pel mal estat general dels contenidors que transporten. Denuncien, per exemple, que els preus nets per la feina que fan són els mateixos que ja ingressaven els anys 2002 i 2003. "No pretenem que hi hagi una tarifa unitària, que atemptaria contra la llei de la competència, però sí algun acord per millorar les nostres condicions, que ara són insostenibles", apunta Rodríguez.

La mobilització ha començat a les 8 hores del port de Barcelona i té previst recórrer el passeig de Colom, la Via Laietana, els carrers Aragó i Tarragona, la plaça Espanya i l'avinguda Paral·lel abans d'acabar un altre cop al port. Els camions es mouen només amb les cabines tractores. Rodríguez ha explicat a Efe que quan la marxa torni a arribar al port hi ha convocada una assemblea per decidir el pas següent en la protesta. No descarten mantenir la vaga. Les marxes lentes es poden allargar fins més enllà del migdia.