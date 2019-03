Trasplanten dos cors alhora per primer cop a Catalunya

Menys de 10 minuts per decidir si fer el primer trasplantament simultani de cor a Catalunya. I, finalment, l'equip de l'Hospital Clínic de Barcelona va arriscar-se: el centre va mobilitzar al mes de febrer una trentena de professionals de cirurgia per fer de matinada dos trasplantaments cardíacs alhora. "Teníem dubtes, però no volíem ni podíem perdre els cors quan teníem dos pacients en situació òptima per a la intervenció", resumeix a l’ARA Manuel Castellà, cap de cirurgia cardiovascular del Clínic.

La fita només s'havia assolit, fins ara, en un hospital de l'Estat –el nom del qual no es pot fer públic per protegir la identitat del donant–. Amb tot, des del centre asseguren que en cap moment es va buscar fer aquestes dues intervencions de cinc hores cadascuna per liderar cap rànquing. De fet, la situació va portar al límit tot l'equip de cirurgia cardiovascular.

La mateixa tarda de la doble operació, el centre va rebre l'oferta d'un cor de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), l'ens que controla i gestiona les donacions d'òrgans a Catalunya en estreta col·laboració amb la d'àmbit estatal, l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT). En un primer moment el Clínic volia destinar l'òrgan a un pacient de la llista d'espera estatal, que en aquell moment havia ingressat en estat crític a urgències i que requeria assistència biventricular per sobreviure. Però aquest candidat no tenia el mateix grup sanguini que el donant del cor.

Per seleccionar els candidats es tenen en compte diverses variables, com ara la gravetat de la salut del pacient, la distància entre l'hospital donant i el centre receptor i, sobretot, la posició a la llista d'espera estatal. El Clínic, que no volia perdre l'oportunitat de salvar una vida amb aquest cor, va decidir acceptar igualment l'òrgan i van mobilitzar un altre pacient en espera, amb qui sí que coincidien els grups sanguinis.

"Mentre ens preparàvem per fer l'extracció del cor a l'hospital donant, l'OCATT ens va oferir un segon òrgan que sí que coincidia amb les característiques del primer pacient", explica Castellà. El malalt que era a urgències, doncs, tenia una nova oportunitat. Però no és habitual que els hospitals facin més d'un trasplantament cardíac alhora i, de fet, el Clínic ni tan sols havia fet dues intervencions d'aquest tipus en menys de 24 hores.

A l'altra banda del telèfon, l'OCATT seguia pressionant. "Ens donaven només 10 minuts per mobilitzar un equip extractor i muntar dos equips complets de cirurgia cardiovascular. En un primer moment tenia molt clar que no podíem fer-ho", reconeix Castellà. Com a cap de cirurgia cardiovascular, ell era el responsable que havia de decidir si tirar endavant o no la segona intervenció i, per tant, donar llum verda al trasplantament simultani.

Els intents per retardar l'extracció del segon cor per donar marge de maniobra al primer equip de cirurgia que ja operava el primer pacient van ser en va. "L'obstinació de tots els professionals que formen aquest hospital va fer que aconseguíssim mobilitzar una trentena de professionals, però sobretot va ser la insistència de la cirurgiana Sandoval la que ens va conduir a fer el trasplantament simultani", assenyala Castellà. Elena Sandoval és la cirurgiana cardiovascular que vigilava la salut del pacient a urgències. "Hi vaig insistir perquè només pensava en salvar la vida del meu pacient”, reconeix.

Castellà admet que si no arriba a ser per ella no hauria posat en marxa el segon trasplantament. "Crec que és un exemple d'èxit per als pacients però també per a tots els professionals, perquè els companys que havien acabat el torn van acceptar venir voluntàriament de matinada al quiròfan per operar durant més de cinc hores en una situació límit", presumeix Sandoval.