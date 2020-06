Treballadors de l’Hospital d’Igualada demanen millors condicions

Prop d’un centenar de treballadors de l’Hospital d’Igualada es van concentrar divendres a les portes del centre sanitari per reclamar millores en les condicions laborals, i que se’ls retorni el 5% del sou que se’ls va retallar el 2010. “És imprescindible que arribin més recursos per si al setembre arriba un nou rebrot de covid”, va afirmar a l’ACN el president del comitè d’empresa, Fara Ehsan, a l’epicentre del brot de coronavirus més important de Catalunya.

Segons Ehsan, la sanitat pública catalana “pateix un infrafinançament des de fa molt de temps”. Entre altres demandes, els manifestants també van reclamar millores en la contractació de personal que fa suplències i una rebaixa de les ràtios de pacients que s’assignen a cada professional. A les pancartes que portaven els concentrats s’hi podien llegir missatges com “El covid-19 no entén de categories. Retribució equitativa”, “Sanitat pública. Necessitem més recursos”, o “Retorneu-nos el nostre 5%. Ja fa 10 anys”. “Som una sanitat barata i han de saber que si volen que fem una sanitat de veritat, i en cas que vingui un rebrot, tot això s’ha de solucionar”, va afegir.

Defensa de la sanitat pública

“La sanitat pública és l’única que ha demostrat ser vàlida en aquesta pandèmia”, va afirmar el president del comitè d’empresa, que va defensar el model per davant d’una sanitat privada que, al seu parer, “no ha fet res”. Per això, va afegir que necessita “més recursos” després de “molts anys de retallades”. “Moltes condicions han anat enrere, i això no pot ser”, va lamentar.

En canvi, Ehsan va treure ferro al fet que es redueixi l’ús de les mascaretes FPP2, perquè creu que forma part del procés de desescalada i “es fa a tots els hospitals de Catalunya i de la resta de l’Estat”.

L’Hospital d’Igualada va ser l’epicentre del brot de coronavirus més important del país amb més de 1.000 casos de covid-19. De fet, el centre igualadí va arribar a tenir un terç dels seus treballadors aïllats. Fara Ehsan creu que ara els treballadors estan “molt més preparats”, ja que han après molt de tota aquesta situació.