Treballadors de teleassistència convoquen una vaga indefinida

El comitè d'empresa de Televida Servicios Sociosanitarios SLU, del sector de la teleassistència i l'atenció domiciliària, ha convocat una vaga indefinida a partir d'aquest dimarts. La delegada de CCOO a Televida, Consuelo Espejo, ha assegurat que, des del 2013, les condicions laborals i salarials dels treballadors han empitjorat molt: "En un any, 51 persones –l'última, aquest mateix dilluns– han deixat el seu lloc de treball, demanant excedències o renunciant-hi".

El comitè vol forçar amb aquesta aturada una negociació per millorar tant els salaris com les condicions laborals per als treballadors de Televida. Es mantenen, però, serveis mínims, tant en el servei d'atenció 24 hores com en les unitats mòbils en cas d'emergència.

La plantilla ha justificat la convocatòria de l'aturada assegurant que la qualitat del servei també ha decaigut. Sumat als salaris baixos, als ritmes desorbitats de treball –que ha comportat l'obertura d'expedients disciplinaris— i a la pèrdua de personal, Espejo ha acusat l'empresa de permetre aquesta situació insostenible. La representant dels treballadors ha denunciat que Televida mai ha tingut intenció d'asseure's a negociar, malgrat les demandes contínues de la plantilla.

"El que hauria de fer l'empresa és prioritzar el personal i valorar per què hi ha tant absentisme", ha apuntat Espejo. A més, ha criticat que una empresa que obté uns 20 milions de beneficis anuals no millori les condicions de vida dels seus treballadors, ni en l'àmbit salarial ni en el laboral.

La vaga començarà aquest dimarts, 3 de juliol, i s'han previst concentracions al carrer de la Llacuna (Poblenou) i davant l'Ajuntament de Barcelona.