Tres agents ferits i un detingut en un nou enfrontament al barri madrileny de Lavapiés

Cap a quarts de cinc de la tarda tornaven a ressonar les sirenes policials al barri madrileny de Lavapiés. Diversos cotxes de policia es dirigien ràpidament cap a la plaça de Lavapiés en el que ha acabat sent un altre episodi d'enfrontaments entre ciutadans senegalesos i els agents de policia de municipal de Madrid. Segons informen des del cos policial municipal, "s'ha produït un conflicte entre un agent i un ciutadà senegalès". Aquest ciutadà ha acabat detingut i tres agents de policia han resultat ferits sense gravetat.

Esta tarde en #Lavapies se ha producido un conflicto entre un patrulla de Policía Municipal y un ciudadano. El resultado final ha sido de un detenido y tres heridos de Policía Municipal.

En estos momentos no hay ningún incidente en activo.

Actualizaremos la información. pic.twitter.com/HAhoP4Keyb — Policía de Madrid (@policiademadrid) March 21, 2018

Segons fonts policials citades per Europa Press, diverses persones han començat a llançar objectes contundents i a enfrontar-se als policies. Ha estat en aquest enfrontament que el cos de seguretat ha demanat reforços a la Policia Nacional i diverses patrulles han acudit a la plaça de Lavapiés. Tres agents han resultat ferits, un per un cop de puny a la cara, un altre a l'ull i el tercer un cop al braç per l'impacte d'una paperera. Segons diversos mitjans, la policia intentava identificar aquest ciutadà perquè hauria amenaçat els agents, però des del departament de relacions institucionals de la policia municipal de Madrid no confirmen aquest extrem. El mateix departament aclareix que no hi ha hagut més ferits, ni entre els agents ni entre la resta de ciutadans involucrats i asseguren que a les 19 hores ja no hi havia cap mena de conflicte al barri.

Aquest episodi arriba després que e l dia 15 de març morís Mame Mbaye, un manter senegalès, mentre fugia d'una persecució de la policia municipal de Madrid. L'episodi va desembocar en diversos dies de disturbis al barri amb diversos ferits i detinguts i manifestacions de suport fins i tot a Barcelona. De fet, aquest dimecres hi havia una manifestació convocada a Lavapiés i fins a Puerta del Sol a les 17 hores en protesta per la mort de Mbaye i amb motiu del Dia Internacional contra el Racisme, també per protestar contra la persecució que pateixen els manters. Les autoritats policials asseguren que els fets no tenen res a veure amb aquesta concentració que, de fet, ha arrencat després amb un miler de persones segons els organitzadors i sense incidents.

Però la crisi que aquests conflictes han provocat al govern municipal de Manuela Carmena i, per això, ràpidament el PP i Ciutadans han volgut mostrar el seu suport als policies municipals ferits aquesta mateixa tarda. Al seu compte de Twitter, Begoña Villacís, portaveu de Ciutadans al consistori madrileny ha fet dos piulades en suport dels agents i reclamant responsabilitats a l'ajuntament. En canvi, el tuit del portaveu del PP, José Luis Martínez Almeida, que ha estat una crida a la calma i la convivència.

Nuevos disturbios en Lavapiés, esperamos que hayan aprendido algo de los pasados días y la @policiademadrid reciba el apoyo que en estos momentos necesita. https://t.co/DkMVPCyOwc — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 21, 2018