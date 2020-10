Tres dies d'alteracions del servei a Sants per les obres a l'esquema de vies

L'estació de Sants afronta aquest divendres, dissabte i diumenge alteracions importants en el servei de les línies R2 sud, R2 nord, R3, R7 i R11 de Rodalies per la finalització de les obres del nou esquema de vies 4+4 a la part del túnel de Passeig de Gràcia, que poden afectar fins a 150.000 passatgers, 75.000 dels quals ja demà. La companyia treballa en el dispositiu des de fa un mes i mig i està intensificant la campanya per informar els usuaris a través de missatges en diversos suports a les estacions i amb reforç de personal. La directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, destaca a l'ACN que aquesta actuació permetrà "equilibrar" el flux de trens que circulen pel túnel de Passeig de Gràcia i per Plaça Catalunya.

L'estació de Sants té vuit vies d'estacionament per a trens de Rodalies, Regionals i Llarga Distància. Fins ara, dues donaven servei als 470 trens diaris que passen pel túnel de Plaça Catalunya, i les altres sis als 370 trens que passaven pel túnel de Passeig de Gràcia. Amb el nou esquema, les vies 7, 8, 9 i 10 de Barcelona Sants serviran per als trens que circulen pel túnel de Plaça Catalunya, i les vies 11, 12, 13 i 14 s'utilitzaran per als de Passeig de Gràcia. D'aquesta manera, cada túnel comptarà amb dues vies per sentit utilitzant la mateixa andana.

Els treballs d'aquest cap de setmana comportaran restriccions a les vies 11, 12, 13 i 14. El tècnic d'operacions de Rodalies Xavier Girona ha detallat que s'actuarà sobre les vies de l'eix Passeig de Gràcia i que en alguns moments només n'hi haurà dues d'operatives en sentit únic. Per una part, s'optarà per desviar una part dels combois per Plaça Catalunya i per l'altra es donarà pas alternatiu. Girona, però, ha garantit que l'eix de Passeig de Gràcia estarà "completament en servei" a partir de dilluns amb la nova configuració.

Renfe ultima aquests dies la malla de cada línia, és a dir, la planificació de cada jornada tenint en compte el nombre de freqüències, quin tipus de material circularà (model 450 de doble pis, 447 o Civia), si serà de doble composició i quants combois tenen garantit l'accés per a les persones amb mobilitat reduïda, entre altres factors.

La directora de Rodalies a Catalunya, Mayte Castillo, assegura que la nova configuració "permetrà millorar la puntualitat" i que posteriorment s'analitzaran els solcs i la capacitat del túnel per si cal modificar el servei per ampliar-lo, però "mai per reduir-lo". El pas següent serà iniciar les obres en les vies del túnel de Plaça Catalunya, tot i que Castillo no espera que les incidències siguin "tan remarcades". Un cop finalitzats tots els treballs, que van començar l'1 de juny, serà menys probable que un comboi s'hagi d'esperar dins del túnel en cas d'incidència en un altre tren, ja que es disposarà de dues vies per sentit en una mateixa andana.

Per preparar el dispositiu d'aquest cap de setmana, la companyia hi ha treballat des de fa almenys un mes i mig. El tall que ara es produirà a Sants s'havia de fer el cap de setmana del 12 d'octubre (aprofitant el dilluns festiu), però arriba amb dues setmanes de retard i implicarà causar afectacions en un dia laborable, demà divendres. Renfe calcula que les obres d'aquest cap de setmana afectaran prop de 150.000 viatgers, dels quals la meitat seran divendres, uns 40.000 dissabte i uns 30.000 diumenge.

Girona assenyala que l'objectiu és "minimitzar" aquestes alteracions per als usuaris, tot i que admet que davant d'obres d'aquesta magnitud sempre hi haurà afectats. Segons afirma, es busca que les afectacions en el servei siguin en trens i línies de menys ocupació. En aquests casos, Renfe també es recolza en altres operadors, com per exemple TMB, que podrà cobrir part dels trajectes alternatius des del Clot.

Les afectacions a cada línia

Les línies que transcorren pel túnel de Passeig de Gràcia seran les més afectades. A l'R2 sud, divendres (jornada laborable), entre Sant Vicenç de Calders i l'Estació de França per Vilanova i la Geltrú, l'oferta serà de quatre trens per hora i sentit (dos des de Vilanova i dos des de Sant Vicenç), i el cap de setmana el servei es reduirà a la meitat. A l'R2 nord, entre Maçanet-Massanes i l'aeroport per Granollers Centre només circularan dos trens per hora i sentit divendres. El servei de l'R2 -entre Granollers i Castelldefels- quedarà suspès.

A més, a l'R11, entre Barcelona Sants i Portbou, els trens iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a l'Estació de França divendres, dissabte i diumenge. D'aquesta manera, els viatgers que habitualment baixen a Passeig de Gràcia i Sants hauran de fer-ho al Clot i connectar amb l'R1 i R2 o continuar el seu trajecte en metro.

L'R3 (Puigcerdà - l'Hospitalet de Llobregat) serà una altra de les línies afectades, i entre divendres i diumenge iniciaran i finalitzaran el recorregut a Sant Andreu Arenal, mentre que els viatgers de l'R7 (Cerdanyola Universitat - Sant Andreu Arenal) iniciaran o finalitzaran el recorregut a Montcada Bifurcació.

Per orientar els usuaris, la companyia es reforçarà amb dos informadors més de l'habitual al matí i a la tarda a Montcada Bifurcació (R7); dos més matí i tarda a l'Estació de França (R11) i entre quatre i cinc més per torn i dia a Sant Andreu Arenal (R3).