Tres de cada quatre capitals de comarca tindran un rei Baltasar de pell negra a la cavalcada

La campanya que reclama als ajuntaments i a les comissions de Reis que deixin de pintar de negre i triïn persones negres per fer de rei Baltasar ha tingut efecte: aquest dissabte, 5 de gener, en tres de cada quatre capitals de comarca hi haurà un Baltasar 'de veritat'. La plataforma 'Casa nostra, casa vostra' ha explicat que en 32 de les 43 capitals hi haurà un rei negre sense pintar, vuit més que l'any passat, després que Reus, Girona, Valls, Cervera, Solsona, Tremp, Móra d'Ebre i Moià hagin fet el pas.

Segons l'entitat, s'ha aconseguit l'objectiu de "fomentar cavalcades més inclusives i de reduir la pràctica del 'blackface'", que consideren "d'origen racista i colonial". Així, les 11 capitals de comarca que mantenen un rei Baltasar pintat argumenten dos motius: o dificultat per trobar persones negres als seus municipis o bé es remeten al pes de la tradició. "Nosaltres creiem que, per poc que pensin, segur que els organitzadors poden trobar una manera de fer una cavalcada intercultural, participativa i antiracista sense alterar els valors de la festa i la tradició de cada municipi", ha explicat el portaveu de Casa Nostra Casa Vostra, Xavi Buxeda.

Per demarcacions, a Barcelona el 84,6% de les capitals de comarca tindran un rei Baltasar de pell negra, perquè 11 de les 13 capitals s'han sumat a la iniciativa. Les úniques excepcions són Igualada i Berga. La capital de l'Anoia té la cavalcada més antiga de Catalunya i la segona de l'estat espanyol, amb referències del 1895, i és considerada patrimoni d'interès nacional. Els tres reis són escollits per la Comissió de Reis, una fundació privada que tria tres persones igualadines que al llarg de la seva vida han tingut una vinculació important amb la Festa de Reis i amb la ciutat. Aquest any tant Baltasar com el miler de patges que participen en la cavalcada es tornaran a pintar de negre. A Berga, els organitzadors de la cavalcada han al·legat falta de temps però s'han compromès a "reformar-la de cara al 2020".

A les comarques de Girona, sis de les 8 capitals tindran un Baltasar de pell negra. A la ciutat de Girona serà el primer cop després de 62 anys d'història, perquè els Manaies –els organitzadors de la festa– defensen que, fins a aquest any, no havien rebut candidatures de persones negres per fer de rei Baltasar i per això no n'havia sortit mai cap. A Figueres, la Bisbal, Olot i Santa Coloma de Farners repetiran la fórmula dels últims anys, mentre que a Ripoll i Puigcerdà el rei Baltasar portarà pintura negra a la cara. Segons 'Casa nostra, casa vostra', l'Ajuntament de Puigcerdà s'ha compromès a canviar-ho l'any que ve.

Tres de cada quatre capitals de comarca de Catalunya (74,4%) tindran un #BaltasarDeVeritat. En concret, 32 de les 43 capitals tindran un rei negre de debò, 8 més que l’any passat. D’aquestes, 24 han aconseguit prescindir completament del betum i ni tan sols pintaran cap patge. pic.twitter.com/BivWrZkQ9e — CasaNostraCasaVostra (@volemacollir) 2 de gener de 2019

A la demarcació de Lleida, 7 de les 12 capitals de Ponent tindran un Baltasar de pell negra a la cavalcada. Solsona, Cervera i Tremp s'incorporen a la llista per primer any, mentre que Tàrrega, el Pont de Suert, Sort, Mollerussa i Viella continuaran tenint un Baltasar pintat. A més, a Balaguer hi haurà patges negres a la carrossa del rei Melcior i blancs a la de Baltasar, amb l'objectiu de fomentar el diàleg intercultural.

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, 8 de cada 10 capitals de comarca tindran un Baltasar de pell negra, després que Reus, Valls i Móra d'Ebre hagin anunciat que se sumaven a la iniciativa. A més, Reus ha convidat a la cavalcada persones refugiades. El Vendrell i Gandesa són les dues úniques capitals de la demarcació que no tindran un Baltasar de pell negra.