Tres condemnats per abusos sexuals des que van començar els Sanfermines

Tres homes han estat detinguts a Pamplona i ja condemnats per abusos sexuals, en tots els casos per tocaments, des que el 6 de juliol van començar els Sanfermines.

Segons la informació difosa pel Tribunal Superior de Justícia de Navarra, les sentències s'han dictat de conformitat després dels judicis ràpids celebrats al jutjat de guàrdia de Pamplona. Ara bé, no es coneixen per ara les penes imposades perquè els secretaris judicials han decidit no facilitar ni les sentències ni les interlocutòries als gabinets de premsa. Aquesta mesura s'ha acordat després de l'informe emès per una vocal del Consell General del Poder Judicial en el qual es culpabilitza la lletrada de la secció segona de l'Audiència de Navarra, que va jutjar la Manada, de la filtració de les dades personals de la víctima.

Els Sanfermines d'aquest any estan marcats per la polèmica decisió de deixar en llibertat els cinc membres de la Manada, condemnats a nou anys de presó però a l'espera que la sentència sigui ferma. Els cinc joves estan condemnats per violar en grup una noia de 19 anys durant els Sanfermines del 2016. El procés judicial ha provocat nombroses onades d'indignació: primer, perquè van ser condemnats per abusos i no per agressió; i segon, perquè van quedar en llibertat tot i la condemna. Les dues decisions van generar protestes de grups feministes, partits polítics i diverses associacions.

L'any passat ja es van registrar nombroses denúncies per abusos durant els Sanfermines. En total, es van recollir 14 denúncies, 2 per agressions sexuals i 12 per abusos. Les denúncies van provocar les detencions d'onze homes, entre els quals un que va ser condemnat a vuit mesos de presó per "haver-se refregat" contra una dona, i un català de 34 anys que va ser condemnat també per "haver palpat i grapejat" el cul d'una noia.