Presó per als tres detinguts per una violació en un cotxe a Barcelona que van gravar

El jutjat d’instrucció número 11 de Barcelona ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per una violació en un cotxe a Barcelona aquest cap de setmana. Els tres homes, de 28, 32 i 33 anys i de nacionalitat espanyola, equatoriana i hondurenya, han passat aquest matí a disposició judicial i dos d'ells s’han acollit al seu dret a no declarar.

Els fets van passar dissabte a la matinada, quan un vianant que anava pel carrer Casanova de Barcelona, a prop de la Diagonal, va veure que tres homes estaven violant una dona en un cotxe. Va trucar al 112 i al cap de poc van arribar els Mossos d'Esquadra, que van detenir els tres homes, dos dels quals estaven fora del vehicle i un a dins. La dona estava semiinconscient.

La causa està oberta pels delictes d’agressió sexual en grup a víctima especialment vulnerable i delicte de revelació de secrets, ja que els tres acusats li van robar el telèfon mòbil a la víctima i van fer tant fotos com vídeos mentre cometien la violació en grup.

Els Mossos van traslladar la víctima a l'Hospital Clínic, que és el centre sanitari de referència per atendre els casos de violència sexual contra les dones.