Tres detinguts per haver intentat evitar un desnonament a l'Eixample

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dilluns contra un grup de persones que intentaven aturar un desnonament al carrer Còrsega de Barcelona i han detingut tres persones per atemptat a agents de l'autoritat. Inicialment no s'havia convocat cap protesta contra el desnonament perquè "no s'havia notificat", segons han informat a l'ARA els activistes. La persona que havia de ser desnonada forma part del Sindicat d'Habitatge i hauria avisat els seus companys quan ha vist que l'anaven a desnonar. Els joves, membres del Sindicat de l'Habitatge i de l'organització independentista Arran, han arribat al domicili per intentar evitar el desnonament. Segons els agents, han intentat forçar la porta de la porteria i han trencat els vidres. Els agents han sortit del portal i els han colpejat amb les porres. Un mosso ha resultat ferit.

⚠️MÀXIMA DIFUSIÓ



Així han actuat els @mossos al desnonament d'una família vulnerable al barri de l'Eixample



➡️3 persones detingudes fruit d'aquesta càrrega @interiorcat pic.twitter.com/KZwyg27O8R — CUP Països Catalans (@cupnacional) December 14, 2020

Els diferents col·lectius han organitzat convocatòries davant de la comissaria de les Corts per demanar l'alliberament dels tres detinguts.