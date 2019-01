Tres dies de dol a Fuengirola per l'assassinat d'una dona a mans de la seva exparella

L'Ajuntament de la localitat malaguenya de Fuengirola ha decretat tres dies de dol oficial per l'assassinat amb arma blanca diumenge d'una dona espanyola de 47 anys. La policia ha detingut la seva exparella, un ciutadà d'origen alemany de 50 anys.

L'alcaldessa de la localitat, Ana Mula (PP), ha expressat a les xarxes socials la seva consternació per la mort d'aquesta dona i ha expressat el seu suport i afecte a la família i amics de la morta. Aquest migdia s'ha convocat una concentració a les portes de l'Ajuntament de Fuengirola. "La violència no pot tenir cabuda en la nostra societat i continuarem fent tot el que estigui a les nostres mans per acabar entre tots d'una vegada per totes amb aquesta plaga", ha escrit l'alcaldessa en el seu perfil de Twitter.

Passades les 19.00 hores de diumenge, la policia rebia diverses trucades en relació a un possible cas de violència masclista en un habitatge de Fuengirola, on els agents van trobar la víctima.

El servei Emergències 112 Andalusia va registrar a aquesta mateixa hora la trucada d'un particular que sol·licitava ajuda per a una dona que havia patit una agressió en un habitatge del carrer Sant Salvador. El 112 va mobilitzar els seus efectius, que van confirmar la mort de la víctima i van atendre de ferides lleus el seu fill, un menor de 16 anys, que va presenciar l'agressió.

La policia va iniciar la recerca de l'exparella de la víctima com a possible autor dels fets, a qui els agents van localitzar poc després a l'Hospital Costa del Sol de Marbella (Màlaga), on havia acudit perquè presentava alguna ferida.

Segons les fonts, no consten denúncies prèvies de la víctima contra la seva exparella ni ordres d'allunyament.