Tres morts més eleven a sis les víctimes mortals pel temporal a l’Estat

L'hivern començarà aquest diumenge amb fortes ratxes de vent huracanat i intenses pluges al nord d'Espanya, un temporal que ja ha deixat sis morts arreu de l'Estat des de dijous. La situació és especialment complicada a Galícia i Andalusia, on les borrasques profundes anomenades Elsa i Fabien han provocat grans destrosses en habitatges, talls de carreteres i el desbordament de diversos rius. L'alerta vermella es manté en diverses comunitats espanyoles.

Aquest dissabte s'han confirmat tres morts més. Es tracta d'una dona de 32 anys i origen coreà, a qui divendres li va caure una cornisa al carrer Alcalá de Madrid, un home que era dins del seu cotxe quan es va veure arrossegat per la riuada a Huéscar (Granada) i un windsurfista que va ser trobat mort a la platja de Punta Humbría (Huelva). Aquestes tres víctimes mortals s'afegeixen a les registrades divendres a Puenxo (Astúries), Santiago de Compostela (Galícia) i Vegas del Condado (Lleó).

Rius desbordats i cases sense llum

Les pluges han provocat els desbordaments de rius com el Júcar, que ha quintuplicat el seu cabdal en 24 hores i està arribant als seus màxims històrics, mentre que Grazalema (Cadis) ha revalidat la condició de ser un dels municipis més plujosos de la penísnula, després de recollir més de 410 litres per m2 en 48 hores.

A Galícia, on més de 28.000 persones es van quedar sense llum a causa del temporal, és on s'han registrat les ratxes de vent més fortes d'arreu de l'Estat, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, que han apuntat que a Viveiro (Lugo) s'han detectat vents de 183 km/h i a l'estació d'Estaca de Bares (La Corunya), de 126. A la resta de comunitats, tot i que el vent ha bufat amb moltíssima forta, no s'han superat els 120 km/h, la velocitat a partir de la qual es considera vent huracanat.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil i Emergències recomanen assegurar portes, finestres i objectes que puguin caure a la via pública, així com allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificis en construcció. De fet, la mítica administració de loteria de Madrid Doña Manolita ha hagut de tancar el dia abans de la rifa de Nadal per precaució, tot i les enormes cues de compradors que volien agafar un bitllet d'última hora.