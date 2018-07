Ingressen a presó tres homes per robatoris en domicilis

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes com a presumptes autors de sis robatoris en domicilis a Tarragona, Cambrils, Roda de Berà, Girona i Pineda de Mar. L'objectiu dels lladres era trobar objectes de valor, fàcils de transportar i que tinguessin una sortida fàcil al mercat il·legal, com per exemple diners en efectiu, joies, roba i aparells electrònics. Els tres detinguts són de nacionalitat xinesa i tenen 18, 21 i 32 anys.

La investigació es va iniciar arran d'una identificació realitzada el 22 de juny per la Policia Local de Martorell que va permetre ubicar els domicilis que feien servir els lladres, un a Barcelona i l'altre a Vilafranca del Penedès.

Els presumptes lladres van ser finalment interceptats pels Mossos al peatge de Vilafranca del Penedès, i després del judici d'aquest dijous el jutjat en funcions de guàrdia n'ha decretat l'ingrés a presó.

Després de la detenció, la policia va localitzar una gran varietat d'objectes de valors sostrets als domicilis dels detinguts. Posteriorment, es van començar a analitzar tots els objectes per trobar-ne els seus propietaris. Es busquen indicis d'altres robatoris relacionats.