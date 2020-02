Tres víctimes mortals en dues carreteres catalanes en només tres dies

Tres jornades negres a les carreteres catalanes. Almenys tres persones han perdut la vida en diferents accidents de trànsit entre diumenge i dimarts: una dona a Ripoll (Girona) i dues a Vilanova de l'Aguda (Noguera), al mateix punt quilomètric tot i que en dies i sinistres diferents. Amb aquestes víctimes, són 15 les morts des que va començar l'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

L'accident més aparatós ha tingut lloc aquest dimarts a la C-14, al municipi lleidatà de Vilanova de l'Aguda, quan un vehicle ha sortit de la via al quilòmetre 124 per causes que es desconeixen. L'incident s'ha saldat amb la mort d'una dona, passatgera del cotxe accidentat, i quatre ferits, un de crític, un de greu i dos de menys greus. Els dos amb pitjors pronòstics han estat evacuats amb helicòpter a l'Hospital de Bellvitge i al de la Vall d'Hebron, mentre que els altres passatgers han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova de Lleida.

En aquest mateix punt de la C-14 hi va haver diumenge un altre accident mortal. Dos turismes van xocar de manera lateral al quilòmetre 124 i dues persones van resultar ferides, un home en estat greu i una dona en estat menys greu, que van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Ell, de 26 anys i veí de Falset, ha perdut la vida aquest dimarts al centre hospitalari on s'intentava recuperar de les ferides.

El Servei Català de Trànsit informa que no té catalogat aquest tram com a punt negre. En concret, i segons dades de l'organisme, l'any passat hi va haver tres accidents en tot el tram de la C-14 que passa per les comarques de Lleida. Només un d'aquests va produir-se al quilòmetre 124, que segons els Mossos transcorre per una recta, i es va saldar amb un ferit lleu i tres persones il·leses.

L a conductora, de 45 anys, d'un cotxe va morir aquest dimarts a la matinada a la C-17, al terme municipal de Ripoll, en una sortida de via. Prèviament s'havia saltat un control policial. El vehicle ha quedat bolcat en un canal d'aigua pròxim al punt quilomètric 91 i l'accident ha requerit l'activació de dues patrulles dels Mossos, nou dotacions dels Bombers amb unitats subaquàtiques i de muntanya i tres ambulàncies del SEM.