Tres morts en el xoc entre un cotxe i una furgoneta a Benifallet

Tres persones van morir ahir a la nit en un xoc entre un turisme i una furgoneta a la C-12 al terme municipal de Benifallet (Baix Ebre), segons ha informat aquest dilluns el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra van rebre l'avís de l'accident quan faltaven dotze minuts per a les onze de la nit.



Per causes que encara s'estan investigant, van col·lidir frontalment una furgoneta i un turisme. Com a conseqüència del xoc va morir la conductora del cotxe, A.D.M., de 28 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Tortosa; un passatger posterior, M.B.S., de 35 anys, nacionalitat espanyola i amb veïnatge a la mateixa població, i l'únic ocupant de la furgoneta. En el turisme hi viatjava també un menor com a ocupant posterior, que va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa.



Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalat i cinc unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també va activar l’equip de suport psicològic. Pel que fa a l'afectació viària, la carretera es va tallar en el punt del sinistre en els dos sentits de la marxa. El trànsit es va restablir cap a la 1.31 h de la matinada.