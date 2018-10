Tres pacients paraplègics tornen a caminar gràcies a l'estimulació elèctrica

L'estimulació elèctrica ha ajudat tres paraplègics amb lesions a la medul·la espinal a recuperar el control sobre els músculs de les seves cames fins al punt que han pogut caminar amb l'ajuda d'aparells. La fita ha sigut publicada a l'edició d'aquest dimecres de la revista 'Nature'.

La tècnica d'estimulació elèctrica va demostrar per primera vegada el seu èxit amb rates l'any 2014. L'any 2016 ho va fer amb primats i ara amb éssers humans.

L'equip capitanejat pel neurocientífic Grégoire Courtine, de l'Escola Politècnica Federal de Lausanne, i per la neurocirurgiana Jocelyne Bloch, de l'hospital universitari de la mateixa ciutat, han implantat electrodes a la zona lumbar de la medul·la espinal a tres pacients.

Un dels punts importants de la recerca és que els participants mantenen les millores al moviment dels seus músculs fins i tot després de rebre l'estimulació, i dos d'ells retenen també millores en les seves habilitats per caminar. Tot i això, els investigadors adverteixen que la tècnica, coneguda com estimulació elèctrica epidural, està en etapa inicial i no està clar per quina proporció de persones amb lesions pot funcionar, ja que, per ara, només s'ha demostrat útil en persones que retenen un cert nivell funcional motor després de les seves lesions.

A finals del passat mes de setembre, dues recerques dels Estats Units van publicar investigacions similars que ajudaven pacients a caminar gràcies al mateix mètode. Però la investigació de Courtine, segons ha explicat, pot funcionar millor, perquè les estimulacions elèctriques són puntuals i no contínues, mentre que aquestes últimes podrien bloquejar alguns senyals de tornada de les cames al cervell.