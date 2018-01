Tres persones intoxicades en l'incendi d'un pis a l'Hospitalet de Llobregat

Tres persones han resultat intoxicades lleument per inhalació de fum aquest divendres al matí en l'incendi del primer pis d'un edifici situat al carrer Vallparda, 123, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), segons han informat els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a un quart i mig de set.

El foc s'ha propagat també pel pati de llums, fet que ha causat danys també al segon pis. Un dels intoxicats, del tercer pis, ha estat evacuat al CAP, mentre que els altres dos han estat atesos 'in situ'. Pel que fa a l'habitatge calcinat, hi havia quatre persones. Els Bombers han donat per controlat l'incendi uns tres quarts d'hora més tard.

D'altra banda, un arquitecte municipal s'ha traslladat fins al lloc per determinar si hi ha danys estructurals a l'immoble, de sis plantes, mentre que també es revisarà l'edifici adjacent. Els Bombers, per la seva banda, hi han treballat amb vuit dotacions.