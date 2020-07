Tres morts en un dia eleven a cinc les persones ofegades a les platges de Catalunya aquest estiu

Tres víctimes mortals en només un dia eleven a cinc les persones ofegades a les platges catalanes aquest estiu.

L'última defunció s'ha produït aquesta tarda, cap a les 18.45 h, a la platja de les Delícies a Sant Carles de la Ràpita (Montsià), on onejava la bandera verda. El socorrista ha dut a terra un home de 78 anys que surava a l'aigua i ha iniciat les tasques de reanimació. A través del telèfon d’emergències 112 de Catalunya s’ha donat avís al SEM, Mossos d'Esquadra i Policia Local. Ràpidament ha arribat una unitat de suport vital bàsic del SEM, que ha fet tasques de reanimació cardiopulmonar. S'hi ha afegit una unitat de suport vital avançat, però les tasques de reanimació han resultat infructuoses. Els Mossos d'Esquadra, que hi ha desplaçat 3 patrulles, s'han fet càrrec de les primeres diligències. També hi ha intervingut una patrulla de la Policia Local.

Aquesta mort s'afegeix a la d'un home, també d'aproximadament 70 anys, ocorreguda aquest matí a Tamariu, a la cala del Cau. Segons les primeres informacions, al voltant de les 9.30 hores un testimoni que era a la zona ha vist uns objectes personals a la sorra i ha alertat al telèfon d'emergències 112. A la zona s'hi ha desplaçat la Policia Local, que més tard ha localitzat un cos surant a l'aigua prop de les roques i ha alertat també els Mossos d'Esquadra. La identitat de l'home encara no ha estat confirmada per la Guàrdia Civil, que és la que s'encarrega de la investigació dels fets.

Tres de les morts s'han produït en platges sense vigilància

La Cala del Cau de Tamariu no disposa de servei de vigilància, com tampoc la platja de la Perola de Roses, on dilluns va morir un nen de 7 anys ofegat. Aquest divendres també s'ha sabut que el seu amic de 6 anys, que havia quedat en estat crític, va morir dijous a l'Hospital Josep Trueta. Les primeres informacions apuntaven que els pares van deixar els dos nens jugant a la platja i que al cap d'una estona es van girar i els van veure surant a l'aigua. Fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van explicar a l'ACN que els dos nens van poder ser recuperats amb les maniobres abans de ser traslladats a l'hospital.

Sembla que van ser els mateixos pares dels dos nens, que no tenen cap vincle familiar, els que els van treure inconscients de l'aigua. Després van acudir a l'indret efectius del SEM, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i de la Guàrdia Civil.

Aquestes quatre morts s'afegeixen a la que es va produir a la platja del Somorrostro de Barcelona, quan un home de 89 anys que s'estava banyant va morir ofegat la vigília de Sant Joan. En total, doncs, són 5 les persones ofegades des de l'inici de l'estiu a les platges catalanes. Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, les que estiguin vigilades.

A més, aquest divendres també ha mort la nena de dos anys que va caure a una piscina en un xalet de Ciutadella (Menorca).