Tres pitbulls ataquen una dona i maten la gossa que passejava a la Selva del Camp

Tres gossos de raça pitbull van atacar dimarts una dona que passejava amb els seus dos gossos i van matar-ne un al municipi de la Selva del Camp (Baix Camp), segons han confirmat a Efe fonts policials.

La dona i les seves dues mascotes caminaven pels afores del municipi i, quan passaven per davant d'una finca tancada, va sentir bordar uns gossos però no hi va donar importància.

Poc després van aparèixer tres gossos de raça pitbull –considerada potencialment perillosa–. Un dels gossos de la dona va sortir corrents i ella va agafar en braços l'altre, una femella, amb la intenció de córrer, però els tres pitbulls les van atacar.

Segons avança avui el 'Diari de Tarragona' la dona va rebre mossegades als braços i a les cames, i la seva gossa va morir a causa de les lesions.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets arran de la denúncia de la dona. Dos dels gossos atacants pertanyen a la finca tancada, de la qual van aconseguir escapar-se i estan identificats amb el seu corresponent xip. El tercer gos no en té, no se sap qui n'és el propietari i ha quedat en quarantena.