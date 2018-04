Tret de sortida a la preinscripció escolar per al curs 2018-2019

Aquest divendres, el departament d'Ensenyament ha donat el tret de sortida al període de preinscripció escolar per al curs 2018-2019 fins el proper 24 d'abril. El calendari de procés s'havia endarrerit pràcticament un mes, coincidint amb l'aplicació del 155, per tal d'escurçar terminis entre que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en què ha obtingut plaça. Encara que durant les últimes setmanes, el ministeri d'Educació havia estudiat la possibilitat d'incloure en el formulari una casella perquè els pares escollissin la llengua d'escolarització dels fills, finalment, però, no hi haurà referències lingüístiques a la sol·licitud. La matriculació s'haurà de realitzar del 21 al 27 de juny per als alumnes d'infantil, primària i primer d'ESO i entre el 25 al 29 de juny o del 5 al 7 de setembre, per als de segon, tercer i quart d'ESO.

Una de les novetats del procés és que les famílies que no tinguin plaça assignada als centres demanats en la sol·licitud de preinscripció podran ampliar la llista de centres a partir de les vacants existents. Així doncs, aquestes famílies rebran una comunicació per correu electrònic on podran accedir, de forma restringida, a totes les vacants existents i podran ampliar els centres demanats a la seva petició de preinscripció mantenint la puntuació inicial. Després, es durà a terme l'assignació de places d'acord amb les noves demandes de les famílies.

Per donar cobertura a les necessitats de la població escolar, Ensenyament ha obert 75 nous grups a l'ESO, on es treballa amb un padró de 83.233 adolescents. Dels 75 grups, 73 formaran part de la xarxa pública i 2, de la concertada. D'aquesta manera, als instituts públics hi haurà 1.924 grups oferts en període de preinscripció, mentre que en tota l'escola concertada, 969. A l'etapa P3, la davallada de la natalitat és evident: Ensenyament ofereix un total de 78.089 places, és a dir, 869 places més que l'any passat i 6.511 places més que l'estimació del padró, que és de 71.578 nens. Ara bé, en global, els grups totals es redueixen en 5, 2 a la pública i 3 a la concertada, així com aproximadament 11 escoles podran perdre una línia d'aquest primer curs de segon cicle d'educació infantil.

El tancament de grups ha generat crítiques per part de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC) que ha denunciat aquesta mateixa setmana que des del 2011, 8 de cada 10 tancaments s'han produït a l'escola pública. Des de la FaPaC s'ha acusat al Departament de fer ''mala planificació'' de les places sobretot a la secundària amb la voluntat de ''traspassar'' alumnat de la pública a la concertada.

Per aquest curs 2018-2019, també es consoliden les mesures de control per a detectar el frau, a través de revisions de documentació que durà a terme el personal especialitzat del departament d'Ensenyament. A més, en el cas de les malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, en l'informe o certificat mèdic, s'ha decidit que les famílies hauran d'especificar de quina malaltia es tracta i el diagnòstic s'haurà de fer d'acord amb els criteris del departament de Salut. En aquest sentit, es tindrà en compte l'existència o no de menús especials per a aquestes malalties en el centre de la primera petició i serà el aquest l'encarregat d'informar sobre la disponibilitat de les dietes.