Una trentena de vehicles punxen les rodes a l'AP-7 del Vallès

Segon incident a l'AP-7 en tan sols cinc dies. Una trentena de vehicles pesats que circulaven per l'autopista a la comarca del Vallès han punxat les rodes per causes que es desconeixen. Encara queden una dotzena de camions, la majoria al voral de la via, pel què les afectacions al trànsit són menors.

Investiguem els motius pels que diversos camions han punxat rodes a l'AP7, a les comarques del nord de Barcelona. A hores d'ara s'han pogut retirar la majoria d'aquests, però la circulació encara no està restablerta amb total normalitat. — Mossos (@mossos) 5 de desembre de 2017

Passada la mitjanit, Protecció Civil ha activat un pla d'autoprotecció per als conductors entre els punts quilomètrics 111 i 129, en direcció sud, en el tram entre Sant Celoni i la Roca. De moment, els Mossos investiguen les causes de l'incident, després que el passat 1 de desembre un camió hagués perdut part de la càrrega d'objectes metàl·lics de forma fortuïta, que van rebentar els neumàtics d'una dotzena de vehicles.