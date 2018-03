Trias, sobre la proposta de Graupera : "Ara tothom vol ser alcalde de Barcelona"

L'exadalde de Barcelona Xavier Trias continua convençut que qui va ser la seva mà dreta a l'Ajuntament, Joaquim Forn, "és i serà" el millor alcaldable per a Barcelona i que, si ell vol, podrà fer aquest pas. Segons Trias, una cosa és que el conseller d'Interior, ara empresonat a Estremera, s'hagi d'apartar de la política activa a la Generalitat i una altra cosa és que, passat un temps, pugui tornar a l'Ajuntament. "Si vol ser alcalde de Barcelona podria ser alcalde", ha defensat Trias que, en una entrevista a TV3, també s'ha referit a la proposta que va llançar ahir el periodista Jordi Garupera de vertebrar una candidatura independentista unitària a Barcelona a través d'unes primàries obertes: "Hi ha molta gent que s’adona que el projecte de Colau no funciona i ara tothom vol ser alcalde de Barcelona; això és bo si som capaços d’unir forces i fer una candidatura forta capaç per guanyar les eleccions". Trias ha apuntat, però, que el que és primordial és explicar bé què es pensa fer, quin és el projecte per a la ciutat.

L'actual cap de files del PDECat a Barcelona, que aquests dies presenta el seu llibre 'Tot el que no es volia dir', repassa els seus 40 anys de trajectòria política i explica que el que s'està vivint ara a Catalunya "no és una cosa casual". " El model d’Espanya no ha funcionat, no ha reconegut la plurinacionalitat", ha criticat l'exalcalde, que ha assegurat que ara el que no s'està entenent des de Madrid és que a Catalunya la gent va davant dels polítics. "Òmnium i l’ANC no les controlen els polítics. Això té vida pròpia. És gent normal que ha dit prou", ha assegurat.

L'amistat amb Rajoy

En el seu llibre, Trias també parla de la seva relació amb Mariano Rajoy, amb qui diu que va generar amistat i que ara, diu, li ha fet fer "el ridícul". "M’he passat la vida defensant la seva actitud i la seva manera de fer", ha lamentat Trias, que ha assegurat que "Aznar generava pànic dins del PP" i que amb qui ell s'entenia, durant la seva època al Congrés de Diputats, era, precisament, amb Rajoy, que ara "està rodejat de gent que l’ha aconsellat molt malament".

"Pujol es va voler carregar les culpes"

Trias també s'ha referit a la seva relació amb Jordi Pujol, a qui defineix com la persona que s'ha estimat més fora de l'àmbit familiar. L'exalcalde defensa que "van voler destruir Pujol" i que encara ho volen fer i que el seu "error" va ser "explicar-ho de la manera que ho va explicar". "Es va voler carregar les culpes de coses que en gran part no eren culpa seva. S’havia comès un error i la manera d’explicar-ho ens va caure a tots com una muntanya a sobre i ens ha creat una crisi profunda a molts", ha defensat Trias, que ha lamentat que també l'hagin intentat "destruir" a ell i a Mas. "Han fet la grolleria d’inventar que tinc uns milions en un compte que no existeix", ha criticat i ha assegurat que els "grans instigadors d'això -que ha dit que són Jorge Fernández Díaz i Jorge Moragas- estan continuant amb les seves vides "com si no hagués passat res". "L'un és a l'ONU d'ambaixador i l'altre segueix al Congrés de Diputats presidint una comissió quan es demostra que són els que s'han inventat aquesta mentida", ha criticat.