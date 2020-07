El Tribunal Superior de Justícia anul·la Madrid Central per defectes formals

La justícia ha tombat un dels projectes més ambiciosos engegats per l'anterior govern de Madrid, liderat per Manuela Carmena. Segons informa l'agència Efe el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó al PP i ha anul·lat Madrid Central, la zona restringida al trànsit al centre de la ciutat, per defectes formals, ja que no es va complir amb el tràmit essencial d'informació pública i amb la imprescindible memòria econòmica prèvia a l'aprovació de l'ordenança. La decisió és important perquè l'anul·lació de l'acord del consistori suposa que, en cas que les tres sentències dictades pel tribunal siguin fermes, totes les multes imposades decaurien perquè ja no tindrien fonament normatiu. L'Ajuntament va arribar a multar fins a 4.000 conductors al dia.

El projecte de Carmena per limitar el trànsit al centre de la ciutat va entrar en vigor el 30 de novembre del 2018, ja envoltat de polèmica. El PP i la Comunitat de Madrid ho van recórrer ràpidament i van demanar, fins i tot, que la justícia paralitzés de manera cautelar l'ordenança municipal. Aquesta sol·licitud va ser desestimada per la secció segona del contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el mateix que ara ha dictat tres sentències en què estima parcialment els tres recursos presentats per la Comunitat, el PP i l'empresa Dvuelta Asistencia Legal, tot i que no entra al fons de l'assumpte ni valora la delimitació d'aquesta zona de baixes emissions i la seva regulació.

A petició de la Comunitat, els magistrats anul·len per defectes formals l'ordenança de mobilitat sostenible aprovada per l'anterior consistori el 5 d'octubre del 2018 per l'omissió del tràmit d'informació pública, un requisit que es considera essencial, preceptiu i indispensable. Tot i que al seu entendre no poden prosperar "cap dels motius d'impugnació de caràcter formal o procedimental que poguessin determinar la nul·litat de l'ordenança", sí que han observat "la concurrència d'un defecte determinant de la seva nul·litat parcial", així que procedeixen a anul·lar els articles del 21 al 25.

Els jutges ho fan responent al recurs de la Comunitat de Madrid, que va recórrer el projecte a la justícia al considerar que tant en el primer i en el segon esborrany com en el propi acord del projecte inicial no hi havia la regulació del que avui es coneix com a Madrid Central, sinó que contemplava només una futura àrea d'accés restringit, que hauria de determinar-se per la junta de govern, però sense delimitació ni ordenació del que s'inclou després al text de l'ordenança. Així, la Comunitat considerava que no s'havia donat compliment "en deguda forma al tràmit d'informació pública" i que, per tant, es limitava el fet de formular al·legacions.

Els magistrats també consideren que falta la memòria econòmica prèvia a l'aprovació de l'ordenança, un document imprescindible per valorar amb temps la repercussió que el cost de la seva aprovació pot representar en relació als principis d'estabilitat pressupostària de les administracions públiques, sostenibilitat financera i regla de despesa. Les sentències es poden recórrer al Tribunal Suprem.

Un pla que el PP va aigualir a l'entrar al govern

Quan estava a l’oposició, el Partit Popular madrileny va prometre que eliminaria Madrid Central si guanyava les eleccions. L'estiu passat, però, el nou govern –una coalició del PP i Ciutadans– va topar amb l’oposició veïnal i també amb les crítiques d’organitzacions com l’OMS i la Unió Europea, que es van fer fortes en la lluita per la reducció de la contaminació a les grans ciutats. L'alcalde José Luis Martínez-Almeida va encarregar un pla de baixes emissions alternatiu, que va presentar fa un any. Es diu Madrid 360 i rebaixava algunes mesures que va implantar l’anterior executiu.