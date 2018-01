El Tribunal Suprem reconeix el dret a la pensió de viudetat a les dues esposes d'un home polígam

La sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem ha reconegut el dret a cobrar la pensió de viudetat a les dues esposes d'un ciutadà marroquí polígam que va servir l'exèrcit espanyol al Sàhara i que percebia un pagament a càrrec d'Espanya.

Segons ha informat el Tribunal Suprem, la pensió, que sí que havia estat reconeguda a la primera dona del ciutadà marroquí, es distribuirà a parts iguals entre les dues dones viudes. Així, el Suprem ha estimat el recurs presentat per la segona esposa del difunt contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), que confirmava una resolució administrativa que li havia denegat el dret a cobrar la citada pensió de viduïtat.

D'aquesta manera, la sala no qüestiona la seva pròpia doctrina, que fixa que la poligàmia és contrària a l'ordre públic espanyol, però precisa que aquest criteri no es pot aplicar a aquest cas concret, ja que és el mateix estat espanyol qui, com a subjecte de dret internacional i a pesar de la proscripció del matrimoni polígam en l'ordenament jurídic, admet la validesa de la pensió en l'article 23 del Conveni de Seguretat Social signat entre Espanya i el Marroc el 8 de novembre del 1979. Aquest article disposa que "la pensió de la viduïtat causada per un treballador marroquí serà distribuïda, en el seu cas, per parts iguals i definitivament entre els qui resulten ser, conforme a la legislació marroquina, beneficiaris d'aquesta prestació".

La sala assenyala que aquest article, per la posició jeràrquica que té en l'ordenament jurídic i pel reconeixement que li atorga l'article 96 de la Constitució espanyola, "permet que per via interpretativa" es pugui ampliar o estendre la condició de beneficiaris a totes les dones que estiguessin simultàniament casades, en una situació de poligàmia, amb aquest ciutadà, que percebia una pensió amb càrrec a l'estat espanyol, i que es beneficiarien de la mateixa segons la legislació marroquina.

La pensió es dividirà a parts iguals

Per això el tribunal superior conclou que la situació de poligàmia del mort "no impedeix, per raons d'ordre públic, el reconeixement del dret a una pensió de viduïtat a favor de totes les dones que, d'acord amb la seva llei personal, estiguessin simultàniament casades amb el causant perceptor d'una pensió amb càrrec a l'estat espanyol". Per calcular l'import que correspongui a cadascuna de les esposes, el Suprem es basa en aquest mateix article -23 del citat Conveni-, que acorda que l'única pensió de la viduïtat que es reconegui es dividirà a parts iguals entre les beneficiàries d'acord amb la legislació marroquina.

La sentència del Suprem compta amb un vot particular, signat pels magistrats José Luis Requero i Jorge Rodríguez-Zapata, que es mostren discrepants amb la interpretació que la majoria realitza del Conveni de Seguretat Social subscrit per Espanya i el Marroc.