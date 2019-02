El tribunal del 17-A decidirà si jutja per assassinat els detinguts

El tribunal que haurà de jutjar els atemptats del 17-A a Catalunya serà l'encarregat de decidir si els presumptes terroristes detinguts han de ser processats com a coautors dels 16 assassinats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. L'Audiència Nacional ha rebutjat entrar en el fons dels recursos plantejats i deixa en mans del tribunal la tipificació dels delictes.

En relació amb aquesta causa, el jutge Fernando Andreu va processar Driss Oukabir i Mohammed Houli Chemlal per delictes d'integració en organització terrorista, dipòsit d'explosius i delicte d'estralls en grau de temptativa com a membres de la cèl·lula jihadista de Ripoll que va perpetrar els atemptats, mentre que el tercer, Said Ben Iazza, està processat com a col·laborador.

Les acusacions, entre les quals l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), l'Associació 11-M Afectats del Terrorisme i el sindicat dels Mossos d'Esquadra Uspac, consideren que tots tres també haurien d'haver sigut processats per delictes d'assassinat consumat i en grau de temptativa en relació a les 16 víctimes mortals i els 140 ferits als atemptats.

Considerant aquests recursos, la Fiscalia va defensar la postura del jutge instructor i es va oposar que se'ls acusi com a coautors dels assassinats perquè entén que no hi ha indicis que els involucrin en una participació directa en els atemptats.

La sala de l'Audiència Nacional ha emplaçat les parts a presentar, en tot cas, una sol·licitud d'ampliació del processament al tribunal que jutjarà la causa.

El jutge atribueix a Oukabir, a nom del qual es va llogar la furgoneta de l'atemptat de la Rambla de Barcelona, i a Houli Chemlal, ferit en l'explosió del xalet d'Alcanar, delictes d'integració en organització terrorista (entre 6 i 14 anys de presó), fabricació i dipòsit d'explosius (de 8 a 15 anys) i temptativa d'estralls (de 10 a 15 anys), en aquest últim cas pels plans d'atemptar contra monuments com la Sagrada Família.

A Ben Iazza, que va facilitar la seva documentació als autors de la massacre per comprar els components necessaris per fabricar l'explosiu conegut com "la mare de Satanàs", només li imputa un delicte de col·laboració com a organització terrorista, amb penes d'entre 5 i 10 anys de presó.