El doctor Trilla diu que s'hauran de fer proves per diferenciar covid-19 i grip de cara a l'hivern

Més enllà de la tornada a l'escola i als llocs de treball, la convivència amb futures onades de grip de cara a l'hivern és una de les coses que pot afectar la situació epidemiològica a Catalunya. En aquest sentit, el doctor Antoni Trilla, cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic, ha assegurat en una taula rodona amb diversos experts a RAC-1 que per distingir si es té un o altre virus caldrà fer "proves diagnòstiques" que diferencien quina és la malaltia. "És altament improbable tenir a la vegada totes dues malalties", ha afegit.

Per la seva banda, el doctor Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, ha defensat a la mateixa ràdio que "els altres coronavirus que causen refredat comú poden atorgar una protecció creuada contra el coronavirus", per la qual cosa "podria passar" que si hi ha més coronavirus es redueixin els refredats comuns. El doctor Trilla, però, ha alertat que a l'hivern de l'Amèrica Llatina han registrat menys grip estacional, "potser perquè s'han pres més mesures pel coronavirus", i que això podria extrapolar-se a Catalunya en els pròxims mesos.

Malgrat que els experts han coincidit en assenyalar que la taxa de letalitat del virus està al voltant de l'1%, el doctor Trilla ha alertat que tot i així "és una letalitat deu vegades major que la de la grip estacional". El professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra ha defensat: "Si veiem que aquesta letalitat augmenta és que estem diagnosticant més tard o bé que el virus ha incidit en una part de la població de més edat". "És important prendre mesures perquè no es contagiï la gent gran", ha dit la doctora Magda Campins, cap de medicina preventiva i epidemiologia a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Els experts també han coincidit en defensar la importància que els alumnes de les escoles no tinguin contacte amb els d'altres aules, que els professors no canviïn de classe i que s'evitin aglomeracions a les entrades de les escoles. "No podem trencar les bombolles", ha dit Prieto-Alhambra.

Per acabar, els experts també han fet una crida a no relaxar-se per la possible aparició d'una vacuna, tot i que han elogiat la fiabilitat de la d'Oxford. En aquest sentit, el doctor Clotet ha dit que la vacuna serà "completa", però que no pot generar "que la gent comenci a relaxar les mesures de seguretat". El doctor Trilla ha recordat que "potser s'ha de posar en dues dosis" i que "per a l'evolució i la resposta immune potser s'ha de posar cada any o cada dos anys". Trilla també ha assenyalat les dificultats que hi pot haver perquè arribi d'entrada a tothom qui la necessiti.