L'ocupació d'una casa tensa la relació veïnal a la Trinitat Vella

A la casa on venien flors de la plaça de la Trinitat Vella de Barcelona han arrelat els retrets. Aquest habitatge, que està ocupat des de fa uns quatre mesos, ha canalitzat una tensió al barri que es respira en l'ambient. Quan a la plaça, al centre del barri, es pregunta què passa amb la casa ocupada, les respostes acostumen a començar amb un: "Jo no en sé res, però es diu, es comenta..." En els missatges, que es pronuncien amb més o menys intensitat, hi surten les paraules "ocupes", "robatoris" i "delinqüència". Els veïns, no tots, estan força convençuts que els joves que viuen a la casa, a qui han posat l'etiqueta de menes, han portat problemes al barri, i per això molts diuen que no els volen. El discurs ha calat fins al nivell de preocupar a la policia, que ha muntat un dispositiu permanent de vigilància a la plaça, amb unitats d'ordre públic, per evitar enfrontaments.

Des de diumenge sempre hi ha com a mínim una furgoneta dels Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana. El punt d'inflexió va ser una manifestació aquell mateix dia a la tarda, quan desenes de veïns es van concentrar a la plaça per mostrar el seu rebuig als ocupants de la casa i altres persones van respondre contra aquesta protesta. Els retrets entre els dos grups van acabar amb la intervenció dels Mossos, que van carregar per allunyar la gent, també de l'habitatge. Les hores anteriors tampoc havien sigut tranquil·les: dissabte a la matinada es va provocar un incendi al portal d'entrada de la casa, després d'una discussió entre els ocupes i alguns veïns.

"Van fer una empenta a una dona gran per treure-li cinc euros", comenten l'Emili i el Pasqual –que són veïns del barri– d'una de les accions que els veïns atribueixen "a alguns joves, no tots", de la casa. "A partir del vespre, quan la gent es retira de la plaça, no pots sortir al carrer" pels robatoris que els vinculen, i asseguren que a vegades inclouen amenaces amb navalles. Els comentaris de la Paqui i la Isabel, que també viuen al barri, són més contundents, perquè afegeixen que els joves estan relacionats amb robatoris a les farmàcies, baralles amb ganivets o cops a una nena. "Diuen que tenen armes blanques. Són conflictius", afegeixen. Elles defensen la concentració de rebuig: "Hi va haver un merder perquè els haurien de fer fora de la casa", diuen mentre assenyalen la policia, però neguen que es prenguin la justícia pel seu compte. També els molesta que hagin titllat els veïns de racistes.

En canvi, el Manuel, que prefereix identificar-se amb un altre nom perquè sap que les seves paraules no són gaire compartides al barri, qüestiona que els joves de la casa siguin els responsables de tots els robatoris. Admet que alguns dels que hi vivien havien protagonitzat algunes baralles amb ganivets –com demostren els vídeos que han circulat–, però diu que els més conflictius han marxat des que els van assenyalar. Els que queden són nois majors d'edat des de fa pocs mesos que van quedar desemparats al deixar de ser menors. El Manuel pensa que darrere la convocatòria de diumenge i de l'incendi intencionat hi ha els interessos d'una màfia que controla les ocupacions a la Trinitat Vella –també connectada amb el tràfic de droga– que exigeix uns diners per entrar a les propietats.

Un risc d'utilització

Quan les dones que vivien abans a la casa, que venien flors, van morir, l'habitatge va passar en herència. No està clar quin serà el seu futur, però en principi encara continuarà vigilada per la policia durant dies. A part del perill de batusses entre els veïns i els joves ocupants, fonts policials reconeixen el risc que la ultradreta pugui utilitzar la disputa per instrumentalitzar el barri. Els retrets també han arribat quan algunes persones han volgut portar menjar als joves, cosa que s'ha recriminat per part dels que els volen fora. Una tensió que necessitarà un temps per tornar a la calma.