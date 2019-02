Troben a l'Estartit el cos d'un jove desaparegut a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest divendres a l'Estartit (Baix Empordà) el cos sense vida d'un jove de 21 anys, desaparegut a Barcelona l'11 de febrer. El noi va ser vist per última vegada aquest dilluns al barri barceloní de les Corts, per on circulava amb un cotxe Seat Alhambra blau. Segons han confirmat fonts policials, el cos no presentava signes de violència i els agents tampoc no han identificat indicis de criminalitat. Es descarta, doncs, que la seva mort es tracti d'un crim.