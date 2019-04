Troben en un pis de Madrid el cadàver momificat d'una anciana morta el 2014

La Policia Nacional va trobar la setmana passada el cadàver momificat d'una dona de 83 anys que hauria mort a principis del 2014 d'un ictus al seu pis de Madrid. Segons ha avançat 'El Mundo', la dona vivia al barri de La Guindalera, al districte madrileny de Salamanca, i el seu cos va ser localitzat al terra de la cuina sense presentar signes de violència.

Fonts policials han confirmat a Europa Press que feia cinc anys que ni veïns ni familiars havien vist la dona. Ningú va entrar al pis fins que una neboda de la difunta, que viu a l'estranger, va alertar la policia perquè feia "molt de temps que no sabia res d'ella".

Els agents van personar-se a l'immoble per preguntar pel possible parador de la dona als veïns, que van assegurar que feia temps que no l'havien vist. De fet, el porter feia anys que li recollia i li guardava la correspondència. Finalment la policia va decidir entrar a l'habitatge i a la cuina va trobar el cadàver de la dona estirat a terra i en estat de momificació (no havia començat el procés de putrefacció dels teixits).

L'autòpsia de l'anciana –a què ha tingut accés 'El Mundo'– apunta com a causa de la mort un ictus. Els forenses han conclòs que la dona hauria patit aquest episodi i s'hauria desplomat. S'ha descartat qualsevol indici de violència i han calculat que, per l'estat del cadàver, la defunció devia tenir lloc a principis del 2014.