Troben assassinada una dona de 39 anys en un municipi d'Alacant

Una dona de 39 anys ha estat trobada assassinada al seu domicili, en una urbanització del municipi alacantí de Rojales (Baix Segura) i la Guàrdia Civil ha detingut la seva parella sentimental com a presumpte autor de l'homicidi.

Fonts de la investigació han informat avui a Efe que el cos sense vida de la víctima, de nacionalitat hongaresa, es va trobar ahir en un habitatge de la urbanització Ciutat Quesada i que la seva parella, de 49 anys i de la mateixa nacionalitat, va quedar detinguda acusat d'homicidi.

Tot indica que podria tractar-se d'un cas de violència masclista perquè el cos presenta signes de violència, segons les mateixes fonts. Ara s'esperen els resultats de la per aclarir les causes exactes de la mort.

14 dones assassinades en tres mesos

Si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista, serien 14 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles des de l'inici del 2019.

Des de 2003, primer any del qual hi ha estadístiques oficials, han estat assassinades 989 dones. Els nens morts per la violència masclista es van incloure en 2013, i des d'aleshores, han estat assassinats 27 menors i 236 han quedat orfes.

Als tretze crims masclistes del 2019 s'uneix el de la jove paraguaiana Romina Celeste, morta a Tenerife, que també figura en les estadístiques oficials de la violència de gènere però en fase d'investigació.