Troben un biomarcador crucial per al pronòstic d’una de les leucèmies infantils més letals

Investigadors de l'Institut Josep Carreras i la Universitat de Cantàbria han descobert un biomarcador crucial per al pronòstic d'una de les leucèmies infantils amb pitjor pronòstic: la leucèmia limfoblàstica aguda pro B del lactant amb translocació. A partir d'un estudi publicat a la revista 'Haematologica', un grup de científics catalans i càntabres han pogut detectar que els pacients que expressen el gen AF4-MLL tenen més possibilitats de supervivència (62,4%) que els que no el tenen (11,7%). La troballa suposa un avenç important en l'elecció del tractament més efectiu i intens per al pacient.

La leucèmia limfoblàstica aguda pro B lactant amb translocació és un tipus de leucèmia molt poc freqüent que acostuma a diagnosticar-se en lactants, menors d'un any, i habitualment té diagnòstic fatal. Aquest tipus és una variant de la leucèmia limfoblàstica de tipus B, el càncer infantil més freqüent i que normalment disposa d'un percentatge de curació favorable, superior al 85%.

La recerca, una dels més àmplies que s'han fet a escala internacional a partir de casos de lactants amb leucèmia, ha revelat també que el genoma d'aquest tipus de leucèmia és el més estable de tots els càncers pediàtrics. Malgrat això, es desconeixen els motius pels quals la malaltia, d'origen embrionari, es desenvolupa de manera tan agressiva en infants, sovint expandint-se cap al sistema nerviós.