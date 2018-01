Troben el cadàver d'un home amb signes de violència en un pis de Terrassa

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home, de 76 anys i de nacionalitat espanyola, que s'ha trobat en un pis de Terrassa. El cadàver, que presenta signes de violència, es va localitzar aquest dijous a les 18.00 h de la tarda, després que una veïna alertés que no havia vist la víctima des de feia dies. La mateixa veïna va explicar que al domicili de l'home mort s'hi veia llum de manera ininterrompuda.

Llavors, els Bombers i els Mossos van accedir al pis, on van comprovar que a l'interior hi havia el cos sense vida de la víctima amb signes de violència. L'Àrea d'Investigació Criminal de la policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir com es va produir la mort. El cas està sota secret de sumari.