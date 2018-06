Troben dos cadàvers en un avançat estat de descomposició a Riells i Viabrea

Els Mossos d'Esquadra van trobar dimarts els cossos de dos homes en estat avançat de descomposició en un garatge ocupat a la urbanització Bosc de la Batllòria de Riells i Viabrea (Selva). Els agents van rebre l'avís a les 22.45 h. Quan els bombers van arribar al lloc, van descobrir els cadàvers, sense signes de violència, en estat avançat de descomposició. A l'escenari es va trobar un cos al llit i l'altre a terra.

L'avís el va donar un veí que va començar a sentir "una olor forta" i feia dies que no veia la parella d'ocupes habituals a la zona, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ARA. La principal hipòtesi de la investigació és que van morir per accident a conseqüència del mal funcionament d'un generador que tenien al garatge on vivien.

Els cossos van ser traslladats a l'Institut de Medicina Legal, on els forenses faran l'autòpsia per determinar les causes de la mort i identificar els cossos. De moment, la identificació no està confirmada perquè els documents que ha trobat el cos policial eren els d'una dona i un home. A més dels dos homes, es van descobrir dos gossos i un gat sense vida.