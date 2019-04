Troben els cadàvers d'una dona i el seu fill de 10 anys a Tenerife

La Guàrdia Civil ha trobat els cossos sense vida d'una dona i del seu fill de deu anys, tots dos de nacionalitat alemanya, als quals es buscava des d'aquest dimarts a Adeje (Tenerife). El pare del menor i marit de la dona està detingut des de dimarts a la tarda, quan el fill petit del matrimoni, de 5 anys, va aparèixer deambulant i va alertar dels fets.

Un ampli dispositiu format per més de cent persones portava tot el dia buscant-los per terra i aire, després que ahir una persona trobés el fill petit i el portés a les dependències judicials. El nen estava en estat de xoc i no parlava castellà, de manera que primer es va haver de contactar amb una veïna que parlava el seu idioma. El menor va explicar que el seu pare els havia dut a una cova on els va agredir però que ell havia pogut escapar-se. L'home va ser localitzat a l'habitatge, a Adeje, on va ser detingut. No va donar cap informació als investigadors d'on podien ser la mare i el fill gran. El nen petit està sota tutela judicial.

L'alcalde d'Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha comentat que malgrat que tot sembla indicar que és un nou cas de violència masclista, cal deixar que els cossos de seguretat investiguin el cas. Segons ha dit, el detingut resideix a temporades a Adeje però no consta que hi estigui empadronat. Tampoc es té constància de denúncies prèvies per violència masclista ni antecedents per maltractaments. Si es confirmés que es tracta d'un nou cas, seria la divuitena dona assassinada per violència masclista aquest 2019 a l'Estat.