Troben mort un matrimoni a Las Palmas i detenen el seu fill

La policia ha detingut un home aquest dilluns a la tarda a Las Palmas de Gran Canària després que els seus pares apareguessin morts en un habitatge de la zona centre de la ciutat, amb senyals de violència en el cas de l'home, han informat a Efe fonts de la investigació.

Els cossos es van descobrir en un habitatge del número 32 del carrer Itàlia, al barri de les Alcaravaneras, cap a les 15.45 hores, quan es va rebre el primer avís. Les fonts consultades per Efe han indicat que l'home presenta senyals de violència, mentre que no es descarta que la dona hagi mort per causes naturals.

Les víctimes mortals són l'advocat i poeta José Rafael Hernández Santana i la seva dona, María Dolores Sánchez García, segons han precisat als periodistes diversos dels veïns del carrer. Al barri de Alcaravaneras els habitants estan impactats pel que ha passat, perquè molts d'ells veien gairebé cada dia el detingut sortint a passejar amb la seva mare, una dona amb una llarga malaltia que li dificultava els moviments.

Entre els veïns, s'ha estès la versió que s'acusa el fill d'haver matat el pare després d'haver trobat a la seva mare morta a casa, pel que sembla per causes naturals.

La policia només ha confirmat oficialment que el fill de la parella ha estat detingut com a "presumpte autor del succés", sense posar més qualificatius al que ha passat amb el matrimoni. No obstant això, a la casa hi van estar treballant tota la tarda diverses unitats del grup d'homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Canàries.

A més, fonts de la investigació remarquen que només hi ha indicis d'una mort violenta, la del lletrat José Rafael Hernández. A uns deu metres de la casa, la policia ha precintat un contenidor on es podrien haver llançat algun o alguns objectes relacionats amb l'homicidi.