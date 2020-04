Troben mort l'ós bru Cachou al Pirineu

L'entitat ecologista Ipcena ha denunciat aquest dijous la mort de l'exemplar d'ós bru Cachou "en estranyes circumstàncies". Segons expliquen en un comunicat, l'animal va ser trobat pels agents de medi ambient de la Vall d'Aran gràcies al collar amb GPS que li havien col·locat per controlar els atacs al bestiar. Després de diversos dies sense que el sensor donés informació dels seus moviments, els agents van seguir el seu rastre fins a un lloc de difícil d'accés. Allà van descobrir que l'animal jeia mort. "Sembla molt poc probable que la seva mort es degui a causes naturals, ja que és un ós jove de només sis anys i estava en bon estat de salut", lamenta l'entitat.

L'ós Cachou va prendre protagonisme l'octubre passat per la seva voracitat: l'exemplar va arribar a devorar tres eugues en només una setmana i va causar molt malestar entre els ramaders i les administracions. El síndic d'Aran, Francés Boya, va arribar a anunciar que l'animal "es jugava l'expulsió" dels Pirineus si continuava amb un comportament "tan agressiu". De fet, la mala maror pel futur de l'ós bru als Pirineus entre ramaders, administració i entitats animalistes va revifar el debat sobre com s'ha d'actuar davant del comportament d'animals "conflictius".

Ipcena ha subratllat que l'ós Cachou és un dels exemplars "més criticats per certs sectors de l'administració" i ha exigit al Consell General d'Aran i a la Generalitat de Catalunya transparència en la investigació de les causes i circumstàncies que li haurien provocat la mort. En aquest sentit, l'entitat ha assegurat que exercirà el seu dret a la informació i a la defensa ambiental i de la fauna i ha advertit que es coordinarà amb altres organitzacions ambientals per garantir una actuació adequada de l'administració.

La mateixa entitat es va mostrar molt escèptica davant les acusacions dels governs aranès i català l'any passat, que acusaven l'ós Cachou de ser un perill. Els tècnics el van arribar a qualificar de "força depredador" i van assegurar que tenia un caràcter "agressiu". Davant l'amenaça de "trasllat" de l'exemplar fora dels Pirineus, Ipcena ja va advertir que, si calia, iniciaria accions legals. El debat, però, ha acabat de la manera més tràgica possible per a un exemplar d'una espècie que va estar a punt d'extingir-se.