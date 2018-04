Troben mort a la presó l'home acusat de matar la seva sogra a Sabadell

L'home detingut per la mort de la seva sogra a Sabadell el 5 d'abril ha aparegut mort aquest dijous al matí a l'interior de la cel·la del centre penitenciari de Brians 1 on estava ingressat preventivament mentre s'investigava el cas. Segons fonts consultades per l'ARA, la principal hipòtesi és que l'home s'hauria suïcidat, tot i que l'autòpsia haurà d'aclarir les circumstàncies de la mort.

El 5 d'abril passat els Mossos d'Esquadra van arrestar l'home, que hauria matat a punyalades la seva sogra a dins de la botiga que ell mateix havia obert pocs mesos abans al carrer Gràcia. Sembla que el crim va passar cap a dos quarts de dotze del matí, després d'una baralla familiar que hauria desencadenat els fets.

Quan els agents van arribar a l'establiment van trobar-hi el cos de la víctima, de 72 anys, amb diverses ganivetades. L'home encara era dins del local i els Mossos el van arrestar.